Рейсы из Тюмени и Ханты-Мансийска задерживаются до шести часов

Фото: Марат Губайдуллин © URA.RU

В аэропортах Тюмени и Ханты-Мансийска задерживаются рейсы на срок от четырех до шести часов. Об этом сообщает «ТАСС».

«Задержка четырех рейсов на прилет и вылет произошла в аэропортах Тюмени и административном центре ХМАО — в Ханты-Мансийске. Время задержки колеблется от четырех до более шести часов», — пишут на сайте. Причины сбоя в расписании в официальных сообщениях не указаны.

Согласно данным онлайн-табло, из Рощино (Тюмень) задерживается прибытие рейса в Нягани. Рейс UT 219 от авиакомпании «ЮТэйр» вместо 8:00 вылетит в 14:30.

Также отложены вылеты из тюменского аэропорта в Ямбург (ЯНАО). Рейс из Ханты-Мансийска в Минеральные Воды вылетит почти на четыре часа позже запланированного срока. Посадка рейса A46066 ожидается в 9:00.