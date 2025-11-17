Рейсы из Тюмени и Ханты-Мансийска задерживаются до шести часов
Рейс из Ханты-Мансийска в Минеральные Воды вылетит почти на четыре часа позже
Фото: Марат Губайдуллин © URA.RU
В аэропортах Тюмени и Ханты-Мансийска задерживаются рейсы на срок от четырех до шести часов. Об этом сообщает «ТАСС».
«Задержка четырех рейсов на прилет и вылет произошла в аэропортах Тюмени и административном центре ХМАО — в Ханты-Мансийске. Время задержки колеблется от четырех до более шести часов», — пишут на сайте. Причины сбоя в расписании в официальных сообщениях не указаны.
Согласно данным онлайн-табло, из Рощино (Тюмень) задерживается прибытие рейса в Нягани. Рейс UT 219 от авиакомпании «ЮТэйр» вместо 8:00 вылетит в 14:30.
Также отложены вылеты из тюменского аэропорта в Ямбург (ЯНАО). Рейс из Ханты-Мансийска в Минеральные Воды вылетит почти на четыре часа позже запланированного срока. Посадка рейса A46066 ожидается в 9:00.
Ранее URA.RU писало, что 15 ноября пассажиры рейсов в города ХМАО столкнулись с многочасовыми задержками на фоне массовых отмен авиарейсов в Норильске (Красноярский край). Согласно онлайн-табло, отменены семь рейсов, включая рейсы в Ханты-Мансийск и Нижневартовск.
