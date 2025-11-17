Очаг инфекции, детсадовский скандал и удачная покупка: пять главных событий недели в Тюменской области

Птичий грипп вынудил магазины убрать с полок яйца одного из двух ключевых тюменских произвеодителей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Как это часто бывает, на прошедшей неделе в Тюмени произошло несколько событий, которые затмили все остальные темы. В этот раз на задний план ушли анонс новой части набережной, небольшое снижение цен на бензин и новые правительственные кредиты. А первые полосы местных изданий заняли вспышка птичьего гриппа на птицефабрике Пышминская и скандал вокруг частного детского сада, которым заинтересовался даже глава СК Александр Бастрыкин. Подробнее о самом интересном за неделю — в материале URA.RU.

Про птичий грипп

Первые слухи о том, что на «Пышминской» появились проблемы, возникли в понедельник, 10 ноября. В течение дня журналисты пытались выяснить подробности, а затем тюменское правительство раскрыло карты: очаг птичьего гриппа действительно есть.

В последующие дни появлялась все новая информация. Сначала стало известно, что яйца этой птицефабрики снимут с продажи. Затем свои прогнозы о дефиците и ценах дали финансовые и бизнес-аналитики. Ключевой акционер «Пышминской» — олигарх Владимир Шевчик — хранил молчание.

Зарево «Боровских костров» - а точнее, зловоние от сжигаемых кур - жители Тюмени не могут забыть даже четыре года спустя

Между тем, тюменцы вспоминали похожий случай, который произошел четыре года назад на Боровской птицефабрике. Боялись одного: город снова окутает вонь от сжигаемой птицы. К пятнице, 14 ноября, первые жалобы на зловоние появились в социальной сети. А Роспотребнадзор посоветовал пореже выходить на улицы.

На момент публикации этой статьи ситуация вокруг «Пышминской» относительно стабильна. Новых жалоб на запахи в сетях появляется немного. Официальных заявлений руководство птицефабрики не делало.

Про детский сад

Во второй половине недели разразился скандал, который на время сумел затмить историю с «Пышминской». Некая женщина, которая устраивалась на работу в частный детский сад «Маленькая страна» в свой пробный рабочий день сняла неоднозначное видео. На нем детей якобы запугивают, как будто силой укладывают спать и как бы жалеют им хлеба.

За дошкольное заведение сразу же вступились неравнодушные родители. По их словам, «Маленькая страна» — чуть ли не лучший частный детский сад во всем городе, а все, что происходит на том самом видео — клевета и монтаж, собранный из фрагментов, которые вырваны из контекста.

Ситуацию с детским садом «Маленькая страна» исследует прокуратура Тюменской области

Склока, в итоге, вызвала именно ту реакцию, которую и должна была. Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов отметил, что обращение по поводу этого видео уже есть, и теперь надо решить. как правильно на него реагировать. Свою проверку пообещала провести региональная прокуратура. И не только она — в самом саду URA.RU сказали, что с директором связаться пока не удастся, так как она «погрязла в проверках».

Позже директор «Маленькой страны», все же, вышла на связь. Она пояснила, что все действия, происходящие на видео, либо были не так трактованы, либо же производились с согласия родителей. Автор видео на это ответила, что у нее еще много тузов в рукаве, и все их она планирует рассказать в Следкоме. На этом в склоке наступила небольшая пауза, которая явно не закончится примирением сторон.

Про алкогольный завод

К концу недели в бизнес-среде о проблемах «Пышминской» так и не вспомнили. Причиной стала продажа алкогольного завода «Бенат», и тут стоит пояснить два момента. Во-первых, проданные 99% акций ранее принадлежали региональному правительству. А во-вторых, их за 10% от рыночной стоимости с четвертой попытки купил бизнес-noname.

Крупный алкоактив был продан за 45 миллионов вместо полумиллиарда рублей

Чуть позже ситуация с покупателем немного прояснилась. Правда, не до конца. Оказалось, что завод приобрела некая фирма, существующая меньше года. А вот ее учредителем является уже чуть более солидная компания, входящая в бизнес-империю московского воротилы Ильи Давыдика. Среди самых значимых его активов — девелопер «Хаттон», который строит в Москве элитное жилье и коммерческую недвижимость.

Почему Давыдика заинтересовал тюменский алкозавод, неизвестно. Есть мнение, что среди условий покупки есть пункт, согласно которому завод должен продолжить работать. Но сам Давыдик покупку пока никак не прокомментировал.

Про странное

Во дворе многоэтажки зарезали барана

В качестве десерта в новостной повестке прошедшей недели — две странных ситуации. В первом случае инфоповодом стало жестокое обращение с животными. Некие личности зарезали барана прямо во дворе многоэтажки. Одного из мужчин вскоре нашли. Его привлекли к административной ответственности, сейчас идет проверка на наличие в его действиях факта жестокого обращения с животными.

Примерно так выглядит хоббидоггинг - только без собаки на конце поводка

Тюменцы выгуливают призрачных собак

Вторая странная ситуация тоже связана с животными. Правда, в этот раз — с несуществующими. В город пришло явление, которое в узких кругах известно как «хоббидоггинг». Это сравнимо с «Хоббихорсингом» — скачками на детских деревянных лошадках. Вот только в случае с доггингом, никакого муляжа собаки нет — есть только пустой поводок. Тюменцы уже высказывают свои мнения, в которых фигурируют слова «депрессия» и «наркотики».