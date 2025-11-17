ЗОЖ в Тюмени ты найдешь: область стала выше в одном из федеральных рейтингов
Тюменцы стали чаще обращаться к спорту и в целом жить здоровее
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
Тюменская область заняла 42 место в рейтинге по приверженности населения здоровому образу жизни. Годом ранее регион был на 47 месте. Об этом свидетельствуют данные исследования «РИА Рейтинг».
«Рейтинг российских регионов по приверженности ЗОЖ. Тюменская область — 42 место. Место в 2023-м — 47», — следует из данных аналитиков.
Эксперты оценивали, сколько взрослых тюменцев занимаются спортом, курят жители или нет, сколько алкоголя продалось в регионе за год, количество преступлений, совершенных в состоянии опьянения. А также то, сколько граждан трудятся на работе с вредными или опасными условиями труда.
Как ранее писало URA.RU, в Тюменской области растет показатель по количеству чистого спирта, который жители покупали в рознице в составе крепких алкогольных напитков. В 2024 году он составил 7,2 литра на человека, что на литр больше, чем в 2020 году. Также область попала в топ-3 пьющих регионов России.
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!