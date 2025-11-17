Логотип РИА URA.RU
Для близких, навсегда: в Тюмени увековечили память погибших на СВО футболистов

17 ноября 2025 в 12:00
В память о футболистах на трибунах появились именные кресла

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

На трибунах спорткомплекса «Центральный» в Тюмени появились именные кресла в честь футболистов, участвующих в СВО и погибших при исполнении долга. Эти места навсегда зарезервированы для близких военных. Об этом URA.RU рассказали в информационном центре правительства региона.

«В память о тюменских футболистах, участвовавших в СВО, на трибунах СК „Центральный“ созданы именные кресла. Эти места навсегда останутся за близкими спортсменов», — рассказали в инфоцентре.

Владимир Медведев и Вадим Чернов погибли при выполнении боевых задач. Первый — в декабре 2024 года, второй — в июне 2023-го. 

Именные кресла навсегда исключены из продажи. Родители героев каждый сезон будут получать в подарок абонементы на матчи ФК «Тюмень».

