Что происходит с авиарейсами в России 17 ноября 2025: задержки и отмены, онлайн-табло

Ситуация с задержками авиарейсов в российских аэропортах остается критической. По состоянию на 17 ноября 2025 года, сотни внутренних и международных рейсов задерживаются или отменены в различных регионах страны. Фиксируются критические задержки более 9 часов в Екатеринбурге и экстремальная 40-часовая задержка в Краснодаре. Пассажирам рекомендуется внимательно следить за обновлениями онлайн-табло и информацией от авиакомпаний. Подробнее в материале URA.RU.

Ограничения воздушного пространства 17 ноября 2025

По данным представителя Росавиации Артема Кореняко, в ночь на 17 ноября в 01:15 были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Пенза и Тамбов (Донское) для обеспечения безопасности полетов.

В 05:10 были сняты ограничения в аэропорту Пенза, в 05:49 — в аэропорту Тамбов. Несмотря на снятие ограничений, их последствия продолжают влиять на расписание полетов по всей России.

Задержки и отмены рейсов в московских аэропортах 17 ноября 2025

Задержки и отмены авиарейсов во Внуково 17 ноября 2025

В аэропорту Внуково зафиксированы многочисленные задержки и отмены рейсов. Полностью отменен международный рейс FZ 970 авиакомпании Flydubai в Дубай. Также отменен рейс 4G 246 из Нового Уренгоя.

Среди вылетающих рейсов задерживаются: рейс 7R 193 в Тамбов до 10:05 вместо 08:05 (задержка 2 часа), рейс UT 801 в Душанбе до 09:30, рейс NE 601 в Хургаду до 09:00.

По прилетам наблюдаются существенные задержки у рейсов из Тамбова (7R 194, посадка в 12:35 вместо 11:00), из Бованенково (UT 6318, посадка в 14:47 вместо 12:20), из вахтового посёлка Талакан (4G 294, посадка в 18:30 вместо 16:10). Множественные задержки у рейсов из Тюмени, Уфы, Красноярска, Еревана, Алматы, Сургута, Ханты-Мансийска и Когалыма.

Задержки и отмены авиарейсов в Домодедово 17 ноября 2025

В аэропорту Домодедово на вылет задерживаются рейсы: 3F 1316 в Ереван до 09:45, U6 1387 во Владикавказ до 11:00, U6 627 в Калининград до 13:15.

Критическая ситуация с прилетающими рейсами. Рейс WZ 16 из Тель-Авива задерживается до 12:50 вместо 06:45 — задержка более 6 часов. Рейс U6 388 из Омска задерживается до 10:15(было 07:15) — задержка почти 3 часа.

Значительные задержки у рейсов из Якутска (S7 3008, посадка в 10:42), Барнаула, Читы, Благовещенска, Иркутска (S7 3022, посадка в 13:55) и Намангана (U6 2612, посадка в 15:15).

Задержки и отмены авиарейсов в Шереметьево 17 ноября 2025

В аэропорту Шереметьево критическая задержка у рейса SU 1000 в Калининград — вылет перенесен с 06:40 на 10:10(задержка более 3,5 часов).

Также задерживаются рейсы DP 6919 в Ставрополь до 08:35, DP 6835 в Калининград до 09:20, DP 6921 в Махачкалу до 09:35, UJ 602 в Хургаду до 17:25.

Особо критичный случай — международный рейс EY 844 в Абу-Даби задерживается до 02:20 следующего дня, 18 ноября (было 23:55 17 ноября).

Задержки и отмены авиарейсов в (Санкт-Петербург) 17 ноября 2025

В аэропорту Пулково полностью отменен рейс SU 11 в Москву и рейс SU 10 из Москвы.

Серьезные задержки на вылет: рейс YC 849 в Ноябрьск задерживается до 10:30 вместо 06:50 (задержка почти 4 часа), рейс 7R 241 в Нарьян-Мар задерживается до 11:30 вместо 07:20 (задержка более 4 часов).

Среди прилетающих рейсов критическая задержка у рейса DP 516 из Екатеринбурга — посадка в 09:21 вместо 06:35 (задержка почти 3 часа). Задерживаются рейсы из Перми, Челябинска, Махачкалы, Москвы, Сургута, Ферганы, Калининграда, Ташкента и Краснодара.

Задержки и отмены авиарейсов в регионах России 17 ноября 2025

Задержки и отмены авиарейсов в Екатеринбурге (Кольцово) 17 ноября 2025

В аэропорту Кольцово зафиксированы критические задержки международных рейсов. Рейс UJ 722 в Шарм-эль-Шейх задерживается до 14:15 вместо 05:15 — задержка более 9 часов.

Рейс UJ 668 в Хургаду переносится с 23:50 на 08:50 следующего дня — задержка более 9 часов. Рейс UT 332 в Нягань задерживается до 19:15 вместо 13:00 — задержка более 6 часов.

Также задерживаются рейсы U6 174 в Санкт-Петербург до 14:55, U6 321 в Сочи до 14:25, Y7 951 в Волгоград до 19:15, U6 571 во Владивосток до 22:40.

По прилетам экстремальная ситуация с рейсом UJ 723 из Хургады — посадка в 13:20 вместо 03:55 (задержка более 9 часов), и рейс UJ 667 из Хургады задерживается до 07:35 следующего дня вместо 22:35 (задержка более 9 часов).

Рейс UT 331 из Нягани задерживается до 18:35 вместо 12:15 (задержка более 6 часов). Значительные задержки у рейсов из Читы, Хабаровска (посадка в 13:45 вместо 09:55), Благовещенска, Владивостока, Советского, Барнаула и Пекина.

Задержки авиарейсов в Краснодаре (Пашковский) 17 ноября 2025

В аэропорту Пашковский зафиксирована экстремальная задержка. Рейс Y7 907 авиакомпании Нордстар из Челябинска, который должен был прилететь 16:40 15 ноября, совершил посадку только в 09:40 17 ноября — задержка более 40 часов!

На вылет задерживаются рейсы DP 160 в Москву до 10:50 и DP 510 в Санкт-Петербург до 13:25. По прилетам задержки у рейсов из Ташкента (посадка в 10:20) и Санкт-Петербурга(посадка в 13:05).

Задержки авиарейсов в Нижнем Новгороде (Стригино) 17 ноября 2025

В аэропорту Стригино рейс Y7 3227 авиакомпании Нордстар в Москву задерживается до 08:00 вместо 03:10 — задержка почти 5 часов.

Задержки авиарейсов в Новосибирске (Толмачево) 17 ноября 2025

В аэропорту Толмачево задерживаются прилетающие рейсы из Оренбурга (S7 5072, посадка в 06:11 вместо 04:20) и из Мирного (S7 5242, посадка в 12:15 вместо 11:50).

Задержки авиарейсов в Самаре (Курумоч) 17 ноября 2025

В аэропорту Курумоч рейс U6 145 в Сочи задерживается до 09:20 вместо 08:30.

Задержки авиарейсов в Сочи 17 ноября 2025

В аэропорту Сочи рейс WZ 557 в Тбилиси задерживается до 08:20 вместо 07:00. По прилетам задерживаются рейсы из Самары (посадка в 11:05) и из Екатеринбурга (посадка в 16:25).

Критическая ситуация в Тюмени и Ханты-Мансийске 17 ноября 2025

Согласно сообщению ТАСС, в аэропортах Тюмени (Рощино) и Ханты-Мансийска задерживаются четыре рейса на прилет и вылет. Время задержки колеблется от 4 до более 6 часов. Причины сбоя в расписании в официальных сообщениях не указаны.

Из Рощино (Тюмень) задерживается прибытие рейса в Нягани. Рейс UT 219 авиакомпании ЮТэйр вместо 08:00 вылетит в 14:30— задержка более 6 часов. Также отложены вылеты в Ямбург (ЯНАО). Рейс A46066 из Ханты-Мансийска в Минеральные Водывылетит почти на 4 часа позже запланированного срока, посадка ожидается в 09:00.

Отмены рейсов на Камчатке (аэропорт Елизово) 17 ноября 2025

17 ноября в главном аэропорту Камчатки отменены рейсы в Оссору и Никольское. Вылет рейса ДЕ-123 в Оссору 12, 13 и 17 ноября переносится на 18 ноября по причине непригодности взлётно-посадочной полосы и неблагоприятных метеоусловий в аэропорту Оссора. Рейс ДЕ-139 в Никольское 11 ноября также переносится на 18 ноября по причине неблагоприятных метеоусловий в аэропортах Усть-Камчатск и Никольское.

Массовые задержки в Омске 17 ноября 2025

Утром 17 ноября в Омском аэропорту наблюдаются массовые задержки авиарейсов. Задержки коснулись пяти рейсов. Самолет U6 8038 авиакомпании Уральские авиалинии в Москвудолжен был вылететь из Омска в 06:35, однако сделал это только в 09:35 — задержка 3 часа.

Еще два рейса в столицу были задержаны: самолёт DP 162 авиакомпании Победа отправился в 08:07 вместо 07:05, самолёт SU 1168 Аэрофлота отправился в 08:28 вместо 08:05. Рейс A4 1023 в Уфу авиакомпании Азимут задержан до 11:30 (было 11:10). Рейс UT 485 в Ханты-Мансийск авиакомпании ЮТэйр задерживается до 19:35 вместо 18:00 — задержка более 1,5 часов.

Восьмичасовая задержка московского рейса в Анадыре 17 ноября 2025

е17 ноября по погодным условиям в аэропорту окружной столицы задержаны прилет и вылет рейсов авиакомпании «Россия». Самолт из Москвы ожидается с восьмичасовой задержкой. Из-за этого был продлён регламент работы главной воздушной гавани округа.

Boeing 777 авиакомпании «Россия» вылетел из Шереметьево примерно в 03:00 (12:00 по анадырскому времени). В аэропорту Анадырь («Угольный») его ждут около 20:00. Регистрация на рейс 6866 в Москву начнется в 19 часов, на него продано 180 билетов. Вылет ожидается в 22:30 (вместо планового времени). С учётом этого работу аэровокзала и всех служб продлили до 23 часов.

Также отложены два региональных рейса. Вылет на Мыс Шмидта из-за метеоусловий трассы предварительно перенесли на вторник. Рейс в Залив Креста (Эгвекинот) отложили до улучшения погоды. Из-за непогоды также закрыли переправу через Анадырский лиман на аэроглиссерах. Перевозки пассажиров выполняют вертолёты компании «ЧукотАВИА».

Группа Reflex застряла в аэропорту Усинска на трое суток 17 ноября 2025

Российская группа Reflex застряла в аэропорту Усинска в Республике Коми. Муж солистки коллектива Ирины Нельсон Вячеслав Тюрин рассказал, что группа третьи сутки не может вылететь из Усинска по вине авиакомпании Utair.

По словам Тюрина, регулярные рейсы в этот город не выполняются уже несколько дней, а причиной называют обстоятельства непреодолимой силы.