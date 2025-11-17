На тюменских озерах появятся патрули
Выход на лед в ноябре опасен
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
С 17 по 23 ноября специалисты будут вести патрулирование береговых линий тюменских водоемов, в рамках акции «Безопасный лед». Об этом URA.RU рассказали в управлении МЧС региона.
«Первый этап акции пройдет с 17 по 23 ноября. Будет вестись патрулирование береговой зоны водных объектов. Кроме того, в школах и организациях пройдут профилактические лекции», — рассказали в ведомстве.
Как ранее писало URA.RU, в регионе уже фиксировался как минимум один случай, когда человек проваливался под лед из-за несоблюдения мер безопасности. Это произошло в Тюменском районе, мужчина выжил.
