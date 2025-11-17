Логотип РИА URA.RU
На тюменских озерах появятся патрули

В Тюменской области с 17 по 23 ноября пройдет акция «Безопасный лед»
17 ноября 2025 в 11:38
Выход на лед в ноябре опасен

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

С 17 по 23 ноября специалисты будут вести патрулирование береговых линий тюменских водоемов, в рамках акции «Безопасный лед». Об этом URA.RU рассказали в управлении МЧС региона.

«Первый этап акции пройдет с 17 по 23 ноября. Будет вестись патрулирование береговой зоны водных объектов. Кроме того, в школах и организациях пройдут профилактические лекции», — рассказали в ведомстве.

Как ранее писало URA.RU, в регионе уже фиксировался как минимум один случай, когда человек проваливался под лед из-за несоблюдения мер безопасности. Это произошло в Тюменском районе, мужчина выжил. 

