Тюменский суд определил круг кредиторов обанкротившегося коммунального гиганта

Производство тепла перешло в руки вновь созданной муниципальной компании Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Арбитражный суд Тюменской области определил круг кредиторов, которые могут претендовать на возмещение долгов от обанкротившегося в Нижнетавдинском муниципальном округе коммунального гиганта. Признанная банкротом компания «Тавда — Уют» задолжала нескольким крупным компаниям, работающим в регионе, говорится в материалах дела.

«Суд принял к рассмотрению требования нескольких кредиторов. Среди них — АО „Транснефть — Сибирь“, „Газпром газораспределение Север“, „Росводоканал Тюмень“ и другие» — говорится в сообщении.

В администрации округа URA.RU пояснили, что после банкротства коммунального гиганта, который снабжал тепловой энергией населенные пункты, эти обязанности перешли в ведение муниципального предприятия «Нижнетавдинское». Оно было учреждено районными властями в мае 2025 года и будет заниматься производством пара и горячей воды.

