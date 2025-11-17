Тюменцам рассказали, где узнать о школьных актировках
О том, что можно не идти в школу, учеников и родителей будут оповещать заранее
Фото: Илья Московец © URA.RU
Об актировках в школах Тюмени родителей будут оповещать через пять ресурсов. Об этом URA.RU рассказали в администрции города.
«Стартует информирование населения об отмене учебных занятий по климатическим условиям. До 15 марта жители Тюмени могут узнать актуальную информацию сразу на нескольких источниках», — рассказали в мэрии.
Актуальные данные будут публиковаться дважды в день: около 06:20 для первой смены и около 10:50 — для второй. Информацию горожане смогут найти в группах «ВКонтакте» («Тюмень — наш дом», «Администрация города Тюмени»), в «Одноклассниках» — «Администрация города Тюмени», на официальном сайте мэрии и в чат-боте в Telegram — @ecor72_bot.
Как ранее писало URA.RU, в школах региона у учеников 1-11 классов отменяют занятия при определенной температуре воздуха и силе ветра. Подробнее — в этом материале.
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!