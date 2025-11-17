Тюменцам рассказали, где узнать о школьных актировках

О том, что можно не идти в школу, учеников и родителей будут оповещать заранее Фото: Илья Московец © URA.RU

Об актировках в школах Тюмени родителей будут оповещать через пять ресурсов. Об этом URA.RU рассказали в администрции города.

«Стартует информирование населения об отмене учебных занятий по климатическим условиям. До 15 марта жители Тюмени могут узнать актуальную информацию сразу на нескольких источниках», — рассказали в мэрии.

Актуальные данные будут публиковаться дважды в день: около 06:20 для первой смены и около 10:50 — для второй. Информацию горожане смогут найти в группах «ВКонтакте» («Тюмень — наш дом», «Администрация города Тюмени»), в «Одноклассниках» — «Администрация города Тюмени», на официальном сайте мэрии и в чат-боте в Telegram — @ecor72_bot.

