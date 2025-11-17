Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Образование

Тюменцам рассказали, где узнать о школьных актировках

В Тюмени родителей школьников будут оповещать об актировках на пяти ресурсах
17 ноября 2025 в 09:49
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
О том, что можно не идти в школу, учеников и родителей будут оповещать заранее

О том, что можно не идти в школу, учеников и родителей будут оповещать заранее

Фото: Илья Московец © URA.RU

Об актировках в школах Тюмени родителей будут оповещать через пять ресурсов. Об этом URA.RU рассказали в администрции города.

«Стартует информирование населения об отмене учебных занятий по климатическим условиям. До 15 марта жители Тюмени могут узнать актуальную информацию сразу на нескольких источниках», — рассказали в мэрии.

Актуальные данные будут публиковаться дважды в день: около 06:20 для первой смены и около 10:50 — для второй. Информацию горожане смогут найти в группах «ВКонтакте» («Тюмень — наш дом», «Администрация города Тюмени»), в «Одноклассниках» — «Администрация города Тюмени», на официальном сайте мэрии и в чат-боте в Telegram — @ecor72_bot.

Продолжение после рекламы

Как ранее писало URA.RU, в школах региона у учеников 1-11 классов отменяют занятия при определенной температуре воздуха и силе ветра. Подробнее — в этом материале.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал