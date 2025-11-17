Соседи юной тюменской хоббидогерши подарили ей щенка Фото: URA.RU

13-летней тюменской школьнице, ранее увлекавшейся хоббидогингом, подарили настоящего щенка хаски. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил сосед девочки Иван Чернов, который ранее снял ее необычное увлечение на видео.

«Вышел как всегда на балкон, а там она гуляет уже с настоящей собакой. Я тут же снял видео и отправил в домовой чат, где мне сообщили, что наши соседи и подарили девочке щенка», — рассказал Иван Чернов.

По словам Чернова, 13-летняя девочка признавалась, что занялась хоббидогингом потому, что очень мечтала о настоящей собаке. Ранее URA.RU также писало, что жители Тюмени обращались к местным хоббидогерам. Они попросили их заняться уборкой за реальными собаками, чтобы поддержать чистоту в городе.