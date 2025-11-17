В Тюменской области мать погибшего бойца СВО лишилась выплат из-за ошибки
Решить проблему помогли прокуратура и суд
В Тюменской области матери погибшего на СВО бойца отказали в выплатах за сына, так как в документах его имя было написано с ошибкой. Об этом URA.RU рассказали в прокуратуре региона.
«55-летний сын заявительницы погиб в мае 2025 года при выполнении боевой задачи. Женщина не могла получить причитающиеся меры соцподдержки и выплаты, так как в свидетельстве о рождении мужчины его имя указано с ошибкой», — рассказали в прокуратуре.
Прокурор обратился с иском в суд, чтобы в документы были внесены изменения. Требования были удовлетворены, получение выплат мамой военного находится на контроле ведомства.
