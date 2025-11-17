Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

В Тюменской области мать погибшего бойца СВО лишилась выплат из-за ошибки

17 ноября 2025 в 11:30
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Решить проблему помогли прокуратура и суд

Решить проблему помогли прокуратура и суд

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюменской области матери погибшего на СВО бойца отказали в выплатах за сына, так как в документах его имя было написано с ошибкой. Об этом URA.RU рассказали в прокуратуре региона.

«55-летний сын заявительницы погиб в мае 2025 года при выполнении боевой задачи. Женщина не могла получить причитающиеся меры соцподдержки и выплаты, так как в свидетельстве о рождении мужчины его имя указано с ошибкой», — рассказали в прокуратуре.

Прокурор обратился с иском в суд, чтобы в документы были внесены изменения. Требования были удовлетворены, получение выплат мамой военного находится на контроле ведомства.

Продолжение после рекламы

Ранее URA.RU писало, что семье погибшего участника СВО отказали в получении единовременного пособия. Мужчина получил заболевание и должен был быть уволен, но погиб до того, как успел обратиться за положенной ему помощью.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал