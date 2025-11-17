Курганец выплатил дочери 1,3 миллиона из-за угрозы ареста иномарки

Курганец выплатил алименты своей дочери Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане местный житель выплатил задолженность по алиментам дочери в размере 1,3 миллиона рублей после вмешательства судебных приставов. Это произошло после предупреждения об аресте его иномарки. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФССП по Курганской области.

Мужчина не участвовал в воспитании дочери и не выплачивал средства на ее содержание. Судебные приставы возбудили исполнительное производство и связались с ним. Сначала он отказывался признавать долг, утверждая, что дарит девочке подарки на праздники. Однако предоставить платежные квитанции или чеки, подтверждающие траты, он не смог. «Тогда судебные приставы предупредили отца-неплательщика о применении мер принудительного взыскания: работодатель курганца узнает о его отношении к дочери, так как в бухгалтерию по месту работы будет направлено постановление об обращении взыскания на заработную плату — часть дохода начнут перечислять в пользу ребенка. Кроме того, аресту подлежит современная иномарка, которая находится в собственности неплательщика», — рассказали в ведомстве.

Взыскательницей выступила мама ребенка. Она рассказала, что отец никак не участвует в воспитании дочери и не оказывает финансовой поддержки. После предупреждения о принудительных мерах взыскания мужчина погасил задолженность в полном объеме.

