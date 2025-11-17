Логотип РИА URA.RU
Силовики добились ареста имущества челябинского бизнесмена, сорвавшего сдачу домов под Курганом

Курганский суд наложил арест на имущество предпринимателя из Челябинска Маишева
17 ноября 2025 в 11:00
Имущество бизнесмена арестовали после скандала с домами в Колесниково

Имущество бизнесмена арестовали после скандала с домами в Колесниково

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Имущество челябинского предпринимателя Сергея Маишева, находящего под следствием по делу о мошенничестве, арестовано судом по ходатайству следственных органов. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к правоохранительным органам. Они же напомнили об уголовном деле бизнесмена, возбужденном после срыва сроков сдачи строящихся домов в селе Колесниково (Курганская область).

«Суд удовлетворил ходатайство следователей о наложении ареста на имущество челябинского бизнесмена, который обвиняется в мошенничестве со строительством домов в Курганской области», — рассказали источники. Фигурант пытается оспорить арест.

Информация подтвердилась судебными материалами. Жалоба Маишева, оспаривающего арест имущества по уголовному делу о мошенничестве, поступила в Курганский областной суд. Решение об аресте было принято в Кетовском районном суде.

Уголовное дело в отношении бизнесмена из Челябинска было возбуждено после жалоб жителей, заключивших договоры на строительство домов с его фирмой. Потерпевших — более 20 человек. Они оплатили услуги еще в 2023 году, но строительство частных домов никак не может завершиться, сроки переносятся бизнесменом. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 159 ч.4 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

