Силовики добились ареста имущества челябинского бизнесмена, сорвавшего сдачу домов под Курганом
Имущество бизнесмена арестовали после скандала с домами в Колесниково
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Имущество челябинского предпринимателя Сергея Маишева, находящего под следствием по делу о мошенничестве, арестовано судом по ходатайству следственных органов. Об этом URA.RU сообщили источники, приближенные к правоохранительным органам. Они же напомнили об уголовном деле бизнесмена, возбужденном после срыва сроков сдачи строящихся домов в селе Колесниково (Курганская область).
«Суд удовлетворил ходатайство следователей о наложении ареста на имущество челябинского бизнесмена, который обвиняется в мошенничестве со строительством домов в Курганской области», — рассказали источники. Фигурант пытается оспорить арест.
Информация подтвердилась судебными материалами. Жалоба Маишева, оспаривающего арест имущества по уголовному делу о мошенничестве, поступила в Курганский областной суд. Решение об аресте было принято в Кетовском районном суде.
Уголовное дело в отношении бизнесмена из Челябинска было возбуждено после жалоб жителей, заключивших договоры на строительство домов с его фирмой. Потерпевших — более 20 человек. Они оплатили услуги еще в 2023 году, но строительство частных домов никак не может завершиться, сроки переносятся бизнесменом. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 159 ч.4 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).
