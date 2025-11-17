Курганцев предупредили о корректировке работы автобусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане в связи с проведением ремонтных работ и устранением аварийной ситуации временно изменилась схема движения пассажирских автобусов. Работы проводятся по улице Красина. Об этом сообщает мэрия Кургана в своем tg-канале.

«В связи с проведением ремонтных работ и устранением аварийной ситуации бригадами АО „Водный союз“ на ул. Красина в районе дома № 66 временно общественный транспорт изменил маршрут движения. Временная схема движения будет действовать до 21:00 часа 30 ноября», — пишут власти.