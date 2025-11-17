В Кургане поменялась схема движения автобусов на улице Красина. Список
Курганцев предупредили о корректировке работы автобусов
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Кургане в связи с проведением ремонтных работ и устранением аварийной ситуации временно изменилась схема движения пассажирских автобусов. Работы проводятся по улице Красина. Об этом сообщает мэрия Кургана в своем tg-канале.
«В связи с проведением ремонтных работ и устранением аварийной ситуации бригадами АО „Водный союз“ на ул. Красина в районе дома № 66 временно общественный транспорт изменил маршрут движения. Временная схема движения будет действовать до 21:00 часа 30 ноября», — пишут власти.
Изменения коснулось следующих маршрутов: № 63 (от вокзала): Красина, К. Мяготина, Кирова, К. Маркса; № 11, 51, 92 (в оба конца): Гоголя, Кирова, К. Мяготина, Красина. Маршрут № 29, 41, 55, 319, 339 к вокзалу: Красина, Гоголя, Кирова, К. Мяготина, от вокзала: Красина, К. Мяготина, Кирова, К. Маркса. А № 99 по ул. К. Мяготина: Красина, Гоголя, Кирова, К. Мяготина, обратно: К. Мяготина, Кирова, К. Маркса, Красина.
