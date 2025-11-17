В Кургане пройдет бесплатный поэтический концерт

Курганцев приглашают на концерт с поэтами из пяти регионом России Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Кургане состоится бесплатный поэтический концерт, организованный Союзом писателей России. В мероприятии примут участие поэты из пяти регионов страны. Об этом сообщается в паблике управления культуры Курганской области во «ВКонтакте».

«Участники концерта: Алексей Остудин (город Казань)Евгений Черников (город Каменск-Уральский)Дмитрий Мурзин (город Кемерово)Елена Капитанова (город Ханты-Мансийск)Софья Юдина (город Москва). <...> Вход свободный», — пишет ведомство.