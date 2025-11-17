В Кургане пройдет бесплатный поэтический концерт
Курганцев приглашают на концерт с поэтами из пяти регионом России
Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
В Кургане состоится бесплатный поэтический концерт, организованный Союзом писателей России. В мероприятии примут участие поэты из пяти регионов страны. Об этом сообщается в паблике управления культуры Курганской области во «ВКонтакте».
«Участники концерта: Алексей Остудин (город Казань)Евгений Черников (город Каменск-Уральский)Дмитрий Мурзин (город Кемерово)Елена Капитанова (город Ханты-Мансийск)Софья Юдина (город Москва). <...> Вход свободный», — пишет ведомство.
Концерт посвящен городам, которые получили почетное звание «Город трудовой доблести». В годы Великой Отечественной войны жители этих городов под лозунгом «Все для фронта, все для Победы!» совершили настоящий подвиг. Концерт состоится 21 ноября в 19:00 в мультицентре «Смолин» (ул. Куйбышева, 55, второй этаж).
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!