Курганцев предупредили об отключении ТВ Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Кургане и по области с 17 по 23 ноября возможны кратковременные перерывы в трансляции телерадиосигнала. Перерывы в трансляции связаны с необходимостью проведения плановых работ на станциях. Об этом сообщили на сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

«Пункт вещания: Курган. В связи с работами на технических средствах Курганского ОРТПЦ возможны кратковременные перерывы вещания пакета программ РТРС-2 общей продолжительностью не более 5 минут в 7:00-8:00 (по МСК)», — написано на сайте. Также ТВ отключат еще в трех пунктах вещания.

В ряде регионов России в ноябре проходят плановые работы на телерадиовещательных станциях, из-за чего временно прерывается трансляция. Ранее сообщалось о временных отключениях телерадиосигнала в Белоярском, Нижневартовском и Октябрьском районах ХМАО с 11 по 25 ноября. Теперь аналогичные работы запланированы в Кургане и области с 17 по 23 ноября.

