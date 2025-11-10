Птицефабрика тюменского правительства проиграла суд на пять миллионов

Боровскую птицефабрику, акционером которой на 99% является правительство Тюменской области, обязали выплатить долг по экологическому сбору. Такое решение принял арбитражный суд региона, решение размещено в реестре арбитражных дел.

«Суд решил. Заявленные истцом требования удовлетворить. Взыскать с ответчика 5,02 миллиона рублей в качестве долга по экологическому сбору», — говорится в сообщении.

Известно, что недоимка по экологическому сбору возникла у птицефабрики в период с 2022 по 2023 годы. Сбор оплачивают производители и экспортеры, которые не утилизируют свои отходы самостоятельно. Ранее правительство региона безуспешно пыталось продать акции Боровской, впоследствии было принято решение от птицефабрики не избавляться.