Тюменки приняли участие в шоу «Давай поженимся».Фото

Тюменкок оценили звездные ведущие Фото: Юрий Самолыго/ТАСС

Две жительницы Тюмени приняли участие в шоу «Давай поженимся». Одну из девушек редакторы программы позвали без прохождения кастинга. В эфир передача должна выйти до конца ноября. Об этом тюменки рассказали корреспонденту URA.RU.

«Мою клиентку пригласили на шоу „Давай поженимся“, но поскольку она была замужем, то, естественно, отказалась. Но предложила меня редакторам программы в качестве замены. Со мной связались организаторы, рассказали все условия и я тут же согласилась. Как такового кастинга не было, увидев меня, редакторы сказали, что я очень красивая, интересная и яркая девушка и что я им очень нужна»,— рассказывает тюменка Вероника Филиппова.

Девушка добавляет, что эфир с ее участием должен выйти в конце ноября — начале декабря. По словам Вероники Филипповой, атмосфера на съемках царила дружественная и теплая. А звездные ведущие — Лариса Гузеева и Роза Сябитова — показались ей очень умными и мудрыми женщинами.

Продолжение после рекламы

Подруга Вероники, тюменка Анна Румак, приехала ее поддержать и также приняла участие в съемках. Она рассказала, что ради шоу специально перекроила свой рабочий график и тут же купила билеты в Москву. «Роза и Лариса такие же, как на экране. Когда я сидела за столом, у меня создавалось впечатление, что я реально сижу с какими-то дальними родственниками и мы сейчас начнем пить чай. Просто классные мудрые женщины, который задавали точечно вопросы и ты не мог не раскрыться»,— поделилась Анна.

Девушки рассказали, что пока не могут раскрывать детальные подробности съемок. Одним из условий участия является подписание соглашения о неразглашении.