Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Транспорт

В Тюмени появятся новые, но не зеленые автобусы

В Тюмени на три маршрута выйдут семь новых автобусов большого класса
17 ноября 2025 в 13:03
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Новые автобусы станут зелеными позднее

Новые автобусы станут зелеными позднее

Фото: Никита Сабашников © URA.RU

В Тюмени на маршруты выйдут семь новых автобусов большого класса. При этом какое-то время транспорт будет не в традиционной зеленой расцветке. Об этом URA.RU рассказали в мэрии.

«Компания „Автолинии“ закупила семь новых автобусов большого класса, вместимостью 96 пассажиров и длиной 12 метров. Они выйдут на маршрут № 51. Десятиметровые автобусы с этого маршрута перераспределят на 45-й и 73-й», — рассказали в администрации.

Первое время автобусы будут не в привычной тюменцам зеленой расцветке. Это сделано для того, чтобы как можно скорее выпустить транспорт на линии.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал