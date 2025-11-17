В Тюмени появятся новые, но не зеленые автобусы

Новые автобусы станут зелеными позднее Фото: Никита Сабашников © URA.RU

В Тюмени на маршруты выйдут семь новых автобусов большого класса. При этом какое-то время транспорт будет не в традиционной зеленой расцветке. Об этом URA.RU рассказали в мэрии.

«Компания „Автолинии“ закупила семь новых автобусов большого класса, вместимостью 96 пассажиров и длиной 12 метров. Они выйдут на маршрут № 51. Десятиметровые автобусы с этого маршрута перераспределят на 45-й и 73-й», — рассказали в администрации.