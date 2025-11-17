Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Транспорт

В Тюмени второй раз вырастет стоимость проезда в автобусах

В Тюмени с 1 января стоимость проезда в автобусах вырастет на два рубля
17 ноября 2025 в 12:39
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
До конца года при оплате проезда по QR-коду можно получить скидку в восемь рублей

До конца года при оплате проезда по QR-коду можно получить скидку в восемь рублей

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени с 1 января 2026 года стоимость проезда в автобусах вырастет на два рубля — за наличку с 40 до 42 рублей и по безналу с 35 до 37 рублей. Об этом URA.RU рассказали в городской администрации. Это второе повышение цен за три месяца.

«С 1 января 2026 года планируется изменение тарифа на перевозку пассажиров и одного места ручной клади в границах населенного пункта город Тюмень 42 рубля при наличном расчете и 37 рублей при безналичном расчете. За проезд одной тарифной зоны за границами населенного пункта — 10 рублей 50 копеек», — рассказали в мэрии.

С 1 октября цены на проезд выросли до 35 рублей по безналу и 40 рублей за наличку. Повышение тарифов позволит перевозчикам заменить автобусы малого класса на большие. А также в полной мере возместить расходы на работу транспорта. При этом до конца года при оплате проезда по QR-коду можно получить скидку в восемь рублей.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал