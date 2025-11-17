В Тюмени второй раз вырастет стоимость проезда в автобусах

До конца года при оплате проезда по QR-коду можно получить скидку в восемь рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени с 1 января 2026 года стоимость проезда в автобусах вырастет на два рубля — за наличку с 40 до 42 рублей и по безналу с 35 до 37 рублей. Об этом URA.RU рассказали в городской администрации. Это второе повышение цен за три месяца.

«С 1 января 2026 года планируется изменение тарифа на перевозку пассажиров и одного места ручной клади в границах населенного пункта город Тюмень 42 рубля при наличном расчете и 37 рублей при безналичном расчете. За проезд одной тарифной зоны за границами населенного пункта — 10 рублей 50 копеек», — рассказали в мэрии.