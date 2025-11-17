В Тюменской области осудили лже-инвестора из Казани

Инвестиции должны были принести восьмикратный доход Фото: Игорь Пантин © URA.RU

Житель Казани осужден в Тобольске за то, что обманом получил от потерпевшего больше полумиллиона рублей, обещая инвестировать эти деньги, но слово свое не сдержал. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебьной системы региона.

«Хамитов С., находясь в Казани, предложил потерпевшему перевести 150 000 рублей на свой счет под предлогом инвестирования в строительство. Чрез три месяца прибыль должна была вырасти в восемь раз. Позднее преступник также получил почти 90 000 на покупку „Макбука“, а после прилетел в аэропорт „Ремезов“, где потерпевший передал ему еще 300 000», — рассказали в пресс-службе.