В Тюмени вынесли вердикт о чистоте воздуха, после жалоб горожан на задымление и запах

По итогам проверки чистоты воздуха в Тюмени специалисты не нашли следов загрязнений, превышающих норму. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора. Ранее жители жаловались на задымление и неприятный запах.

«В связи с появлением задымления на территории Тюмени и Тюменского района произведен отбор проб воздуха. Исследования проведены на содержание диоксида серы, диоксида азота, оксида азота, окиси углерода, взвешенных веществ, массовой концентрации мелкодисперсных частиц (РМ10, РМ2,5), сажи, формальдегида, фенола, сероводорода, аммиака. Превышений нормативов не установлено», — рассказалм в ведомстве.