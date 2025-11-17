В Тюмени вынесли вердикт о чистоте воздуха, после жалоб горожан на задымление и запах
В пробах воздуха не нашли превышений по нормативам (архивное фото)
Фото: Илья Московец © URA.RU
По итогам проверки чистоты воздуха в Тюмени специалисты не нашли следов загрязнений, превышающих норму. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора. Ранее жители жаловались на задымление и неприятный запах.
«В связи с появлением задымления на территории Тюмени и Тюменского района произведен отбор проб воздуха. Исследования проведены на содержание диоксида серы, диоксида азота, оксида азота, окиси углерода, взвешенных веществ, массовой концентрации мелкодисперсных частиц (РМ10, РМ2,5), сажи, формальдегида, фенола, сероводорода, аммиака. Превышений нормативов не установлено», — рассказалм в ведомстве.
Ранее URA.RU писало, что тюменцы жаловались на неприятный запах, витающий в отдельных районах города. Его связывали со сжиганием заболевших птичьим гриппом кур, обнаруженных на птицефабрике «Пышминская».
