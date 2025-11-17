Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Политика

В Германии раскрыли, что спасет отношения с Россией

Ральф Нимайер: «Северный поток — 2» восстановит отношения России и Германии
17 ноября 2025 в 11:04
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Ральф Нимайер назвал «Северный поток — 2» ключевым элементом будущей нормализации отношений с Россией

Ральф Нимайер назвал «Северный поток — 2» ключевым элементом будущей нормализации отношений с Россией

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Нормализация отношений между Россией и Германией возможна после завершения СВО, а ключевую роль в этом процессе сыграет запуск «Северного потока — 2». Это мнение высказал немецкий политик Ральф Нимайер на симпозиуме «БРИКС-Европа» в Сириусе.

«Наличие российско-немецкого трубопровода является лучшим мирным проектом. Наша экономика переживает кризис, и решение проблемы может быть найдено только совместно с Россией», — подчеркнул Нимайер, передает РИА Новости.

Политик отметил, что Россия на протяжении десятилетий оставалась надежным поставщиком энергоресурсов для Германии, в отличие от дорогостоящих поставок из США и Катара. Запуск «Северного потока — 2» способен стабилизировать немецкую экономику.

Продолжение после рекламы

Ранее депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре высказывал мнение о том, что энергетическое сотрудничество между Германией и Россией может возобновиться в течение десяти лет. Он отмечал стабильность и надежность поставок российских энергоносителей и связывал с ними возможность преодоления деиндустриализации ФРГ.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал