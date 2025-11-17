В Германии раскрыли, что спасет отношения с Россией
Ральф Нимайер назвал «Северный поток — 2» ключевым элементом будущей нормализации отношений с Россией
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Нормализация отношений между Россией и Германией возможна после завершения СВО, а ключевую роль в этом процессе сыграет запуск «Северного потока — 2». Это мнение высказал немецкий политик Ральф Нимайер на симпозиуме «БРИКС-Европа» в Сириусе.
«Наличие российско-немецкого трубопровода является лучшим мирным проектом. Наша экономика переживает кризис, и решение проблемы может быть найдено только совместно с Россией», — подчеркнул Нимайер, передает РИА Новости.
Политик отметил, что Россия на протяжении десятилетий оставалась надежным поставщиком энергоресурсов для Германии, в отличие от дорогостоящих поставок из США и Катара. Запуск «Северного потока — 2» способен стабилизировать немецкую экономику.
Ранее депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре высказывал мнение о том, что энергетическое сотрудничество между Германией и Россией может возобновиться в течение десяти лет. Он отмечал стабильность и надежность поставок российских энергоносителей и связывал с ними возможность преодоления деиндустриализации ФРГ.
