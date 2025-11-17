Ральф Нимайер назвал «Северный поток — 2» ключевым элементом будущей нормализации отношений с Россией Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Нормализация отношений между Россией и Германией возможна после завершения СВО, а ключевую роль в этом процессе сыграет запуск «Северного потока — 2». Это мнение высказал немецкий политик Ральф Нимайер на симпозиуме «БРИКС-Европа» в Сириусе.

«Наличие российско-немецкого трубопровода является лучшим мирным проектом. Наша экономика переживает кризис, и решение проблемы может быть найдено только совместно с Россией», — подчеркнул Нимайер, передает РИА Новости.

Политик отметил, что Россия на протяжении десятилетий оставалась надежным поставщиком энергоресурсов для Германии, в отличие от дорогостоящих поставок из США и Катара. Запуск «Северного потока — 2» способен стабилизировать немецкую экономику.

