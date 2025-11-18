Самая амбициозная стройка России после Петербурга: как 302 года назад появился Екатеринбург

Екатеринбургу отвели роль образца для строительства других горных городов Урала Фото: Размик Закарян © URA.RU

Екатеринбург отмечает свой исторический день рождения 18 ноября. В этот день в 1723 году начал работу казенный железоделательный завод — предприятие, которое по своим масштабам и техническому оснащению не имело аналогов ни в стране, ни в мире. Кто стал родоначальником столицы Урала, что общего у него с европейскими крепостями и как строительство завода стало одной из самых амбициозных строек России — в материале URA.RU.

Как появился Екатеринбург

Екатеринбург был основан в XVIII веке по инициативе Петра I. Император понимал, что за пределами Петербурга необходим административный центр для управления горнозаводским регионом. В 1720 году на Урал был направлен Василий Татищев, которому предстояло организовать этакий промышленный кластер. Перед ним стояла задача найти место с определенными характеристиками: наличие судоходных рек, леса, богатых рудных месторождений, рабочей силы и развитой транспортной инфраструктуры. Таким местом стала река Исеть. В 1721 году император издал указ о строительстве металлургического завода, возведение шло в ускоренном темпе.

Основателями города считаются Василий Татищев и Георг Вильгельм де Геннин

Однако Татищев запустить завод не успел, помешал конфликт с «властелином Урала» — промышленником Акинфием Демидовым, который строил козни своему сопернику. Все закончилось тем, что сын Демидова Никита обвинил Татищева во взятках, поэтому горного командира казенных заводов отозвали с Урала.

Уже весной 1723 года предприятие и город возводили под руководством генерал-майора Георга Вильгельма де Геннина, тогда его назначили новым начальником Сибирских горных заводов. К строительству привлекли солдат из Тобольского полка, крестьян, каменщиков, плотников, столяров и других специалистов из Олонецких, Каменского, Алапаевского и Уктусского заводов. На тот момент это была самая большая стройка того времени (за исключением строительства Петербурга). Завод обошелся казне в 33274 рублей 59 копеек деньгами и 18562 рублей 95 копеек припасами.

Завод находился на месте Исторического сквера

18 ноября (7 ноября по старому стилю) 1723 года Екатеринбургский казенный железоделательный завод начал свою работу. В день запуска он выпустил первую пробную продукцию — боевые молоты. Торжественное открытие производства состоялось позднее, 24 ноября.

Предприятие по своим масштабам и техническому оснащению не имело аналогов в стране и даже во всем мире. В структуру производственных мощностей завода входили две доменные печи, 14 кричных молотов, медеплавильная фабрика, стальная и якорная фабрики, а также оборудование для сверления пушек и другие установки.

Происхождение названия

В отличие от распространенной в России и других странах практики наименования городов по близлежащим рекам, Екатеринбург стал исключением. В июне 1723 года де Геннин предложил назвать завод-крепость Катериненбурх в честь жены Петра I — Екатерины I. Разрешение он просил у императрицы, она согласилась.

Свое название город получил в честь импреатрицы Екатерина I

Но в императорском указе название немного видоизменилось — на Экатеринбурх. Василий Татищев не был сторонником немецко-голландской терминологии и до последних дней придерживался названия Екатеринск. В 1735–1736 годах оно почти вытеснило официальное и использовалось по всей России, но после отъезда Татищева началось возвращение к истокам. Некоторые также предполагают, что город получил название в честь святой Екатерины, которая считается покровительницей горного дела.

Архитектура и планировка города

Первый генеральный план Екатеринбурга свидетельствует о том, что застройка города на Исети велась по лучшим образцам фортификационного искусства Германии, Нидерландов и Франции. Крепость окружал земляной вал с бастионами, деревянный палисад, ров с водой и линия рогаток.

План Екатеринбурга 1734 года

По четырем сторонам крепости размещались дворы с жилыми домами для рабочих, в центре стояли дома командиров, а за плотиной вдоль русла реки тянулись цеха железоделательного завода. По концам плотины, на восточной и западной стороне крепости, располагались площади. Главным зданием на западной — «Торговой» — площади была заводская канцелярия. На восточной стороне — «Заводской» — в период с 1723 по 1726 год возвели церковь во имя святой Екатерины.

Екатеринбургская крепость-завод создавалась де Генниным как мечта об «идеальном городе». Ей была отведена роль образца для строительства других горных городов Урала.