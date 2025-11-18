Логотип РИА URA.RU
«Садила на цепь и била скалкой»: вынесен приговор свердловчанке, издевавшейся над сыном. Фото

В Первоуральске суд вынес приговор матери, избивавшей скалкой сына на цепи
18 ноября 2025 в 09:54
Подсудимая полностью признала свою вину

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Первоуральский горсуд (Свердловская область) вынес приговор Татьяне Шаниной, которая в течение нескольких месяцев истязала 11-летнего сына. Женщина сажала на цепь ребенка и забивала его скалкой с ремнем. Теперь она отправится в колонию общего режима, рассказали в объединенной пресс-службе судов.

«Назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Также суд частично удовлетворил иск прокуратуры о взыскании морального вреда в пользу потерпевшего подростка», — пояснили в инстанции. Компенсация составила 100 тысяч рублей.

По версии следствия, Шанина систематически издевалась над своим сыном. В ноябре 2023-го она посадила его на цепь. В феврале и марте 2025-го фигурантка регулярно избивала мальчика деревянной скалкой и кожаным ремнем — удары наносились по ногам, рукам, спине и плечам. В суде женщина полностью признала вину.

Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

