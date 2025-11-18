Подсудимая полностью признала свою вину Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Первоуральский горсуд (Свердловская область) вынес приговор Татьяне Шаниной, которая в течение нескольких месяцев истязала 11-летнего сына. Женщина сажала на цепь ребенка и забивала его скалкой с ремнем. Теперь она отправится в колонию общего режима, рассказали в объединенной пресс-службе судов.

«Назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Также суд частично удовлетворил иск прокуратуры о взыскании морального вреда в пользу потерпевшего подростка», — пояснили в инстанции. Компенсация составила 100 тысяч рублей.

По версии следствия, Шанина систематически издевалась над своим сыном. В ноябре 2023-го она посадила его на цепь. В феврале и марте 2025-го фигурантка регулярно избивала мальчика деревянной скалкой и кожаным ремнем — удары наносились по ногам, рукам, спине и плечам. В суде женщина полностью признала вину.

