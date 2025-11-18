Замначальника курганской УФНС Мячкова ушла на повышение в Екатеринбург
Курганский налоговик перешла в руководство свердловского УФНС
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Заместитель руководителя управления Федеральной Налоговой Службы России по Курганской области Ольга Мячкова перешла на руководящую должность в соседнем регионе. Она стала замруководителя УФНС по Свердловской области. Об этом URA.RU рассказали источники, приближенные к финансовым кругам.
«Из курганского УФНС уволилась замглавы Мячкова. Она уехала из региона, получив назначение в свердловское налоговое управление», — сообщили источники.
Информация нашли подтверждение на сайтах налоговых управлений. Данные Мячковой исчезли из перечня руководящего состава курганского УФНС, появившись на портале свердловской налоговой. «Назначена на должность заместителя руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Свердловской области с 11.11.2025 г.», — информирует сайт УФНС соседнего региона.
