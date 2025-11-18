Синоптик рассказал, когда холода вернутся в Екатеринбург
Погоду в регионе будет определять циклон Sascha
Фото: Илья Московец © URA.RU
Плюсовые температуры в Свердловской области едва продержатся до конца текущей недели. Следом в регион вернутся холода. Такой прогноз дает синоптик Алексей Пулин.
«В среду, но чуть позже, ждем холодный фронт с дождем (возможно, и с мокрым снегом), после которого плюсовые температуры по области закончатся. Так что потепление получится не очень продолжительным», — рассказал синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
Пик потепления придется на 19 ноября. В этот день ожидается прогрев до +6 градусов. Затем температура опустится до 0..-1. А с 24 ноября похолодает до -4..-5 градусов.
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!