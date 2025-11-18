Логотип РИА URA.RU
Природа

Погода

Синоптик рассказал, когда холода вернутся в Екатеринбург

18 ноября 2025 в 07:56
Погоду в регионе будет определять циклон Sascha

Фото: Илья Московец © URA.RU

Плюсовые температуры в Свердловской области едва продержатся до конца текущей недели. Следом в регион вернутся холода. Такой прогноз дает синоптик Алексей Пулин.

«В среду, но чуть позже, ждем холодный фронт с дождем (возможно, и с мокрым снегом), после которого плюсовые температуры по области закончатся. Так что потепление получится не очень продолжительным», — рассказал синоптик в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Пик потепления придется на 19 ноября. В этот день ожидается прогрев до +6 градусов. Затем температура опустится до 0..-1. А с 24 ноября похолодает до -4..-5 градусов.

