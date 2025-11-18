Жемчужина Урала, окутанная легендами о призраках, привлекает туристов со всей РФ

Невьянск был основан по указу Петра I в 1701 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Невьянск — настоящая жемчужина Урала, колыбель горнозаводской цивилизации и место, где история оживает на каждом шагу. Визитная карточка города — знаменитая Невьянская наклонная башня Демидовых, окутанная тайнами и легендами о подпольных монетных дворах и призраках. Но на этом сокровища «дедушки уральских заводов» не заканчиваются — величественные храмы, музей невьянской иконы и золотые прииски делают город незабываемым. Что туристу посмотреть в Невьянске — в материале URA.RU.

Путеводитель по колыбели уральских заводов

Невьянск — один из старейших городов Урала, место, с которого началась легендарная горнозаводская империя Демидовых. Основанный по указу Петра I в 1701 году, он стал первым в мире городом-заводом, сердцем промышленности и оплотом старообрядчества. Сегодня Невьянск — это музей под открытым небом, манящий туристов своей главной загадкой — наклонной башней, а также уникальной атмосферой, богатой историей и множеством достопримечательностей, каждая из которых хранит свои секреты.

Невьянская наклонная башня

Без преувеличения, это — самая известная архитектурная достопримечательность всего Урала, ради которой сюда едут тысячи путешественников. Построенная между 1725 и 1732 годами по приказу Акинфия Демидова, башня является символом богатства и могущества его рода.

Что делает её уникальной:

Наклон: Башня имеет заметный наклон в 1,85 метра от вертикали. Вопреки романтичным легендам о «демидовских грехах», крен, скорее всего, возник из-за подвижек грунта во время строительства. Интересно, что нижняя часть наклонена сильнее, а верхнюю, видя проблему, старались выровнять.

Башня имеет заметный наклон в 1,85 метра от вертикали. Вопреки романтичным легендам о «демидовских грехах», крен, скорее всего, возник из-за подвижек грунта во время строительства. Интересно, что нижняя часть наклонена сильнее, а верхнюю, видя проблему, старались выровнять. Тайны и легенды: Самая известная легенда гласит, что в глубоких подвалах башни Демидовы тайно плавили серебро с алтайских рудников и чеканили собственные монеты. Говорят, когда с проверкой приехал ревизор из Петербурга, Акинфий Демидов приказал затопить эти подвалы вместе с рабочими.

Самая известная легенда гласит, что в глубоких подвалах башни Демидовы тайно плавили серебро с алтайских рудников и чеканили собственные монеты. Говорят, когда с проверкой приехал ревизор из Петербурга, Акинфий Демидов приказал затопить эти подвалы вместе с рабочими. Акустическая комната: На шестом этаже находится уникальное помещение с удивительной акустикой. Если два человека встанут в противоположные углы комнаты лицом к стене, они будут прекрасно слышать даже шёпот друг друга. Эффект создаётся благодаря особой форме сводчатого потолка.

На шестом этаже находится уникальное помещение с удивительной акустикой. Если два человека встанут в противоположные углы комнаты лицом к стене, они будут прекрасно слышать даже шёпот друг друга. Эффект создаётся благодаря особой форме сводчатого потолка. Английские куранты: Часы-куранты на башне были изготовлены в Англии в 1730 году. Каждые четверть часа они исполняют короткий перезвон, а каждый три часа — отрывок из оперы Глинки «Иван Сусанин». В XVIII веке их стоимость превышала стоимость самой башни.

Часы-куранты на башне были изготовлены в Англии в 1730 году. Каждые четверть часа они исполняют короткий перезвон, а каждый три часа — отрывок из оперы Глинки «Иван Сусанин». В XVIII веке их стоимость превышала стоимость самой башни. Громоотвод: Шатёр башни венчает металлический шар-«солнце», который выполнял функцию громоотвода за четверть века до его официального изобретения Бенджамином Франклином.

Сакральное наследие: храмы Невьянска

Невьянск был крупным центром старообрядчества, и его храмовое зодчество отражает сложную религиозную историю города.

Спасо-Преображенский собор: Второй кафедральный собор Нижнетагильской епархии, величественно возвышающийся на главной площади рядом с башней. Построенный в 1824-1830 годах на средства заводчиков Яковлевых, он был почти разрушен в советское время. Восстановлен и заново освящён в 2003 году. Собор поражает своими размерами и красотой: его 64-метровая колокольня — одна из самых высоких на Урале, а внутри установлены уникальные фаянсовые иконостасы, изготовленные на Сысертском фарфоровом заводе.

Свято-Троицкая церковь («Красная»): Построена в 1853 году для единоверцев — старообрядцев, пошедших на компромисс с официальной церковью. Название «красная» получила за цвет кирпичных фасадов. В советское время была обезглавлена и использовалась под пекарню и музей. Сегодня возвращена верующим, богослужения ведутся, но внешний облик храма пока не восстановлен.

Датой основания Невьянска принято считать 15 декабря 1701 года, когда на заводе был выплавлен первый чугун

Вознесенская церковь: Небольшая кладбищенская церковь XIX века, расположенная на старом городском некрополе. После 1937 года она оставалась единственным действующим храмом в Невьянске, где службы вели бывшие монахини закрытого Сербишинского монастыря. Внутри сохранились иконы невьянской школы.

Культура и искусство: музеи Невьянска

Невьянский историко-архитектурный музей: Расположен в краснокирпичном здании бывшей электростанции рядом с башней. Его экспозиция рассказывает об истории Невьянского края с древнейших времён до советской эпохи. Здесь вы увидите археологические находки, старинные документы, макеты заводских механизмов и изделия местных кустарей.

Музей «Дом Невьянской иконы»: Невьянская икона — уникальное явление в русской культуре. Это старообрядческая иконопись, для которой характерны тёмные лики, обилие сусального золота, изящество и яркость красок. Музей был открыт в 2003 году при иконописной мастерской. В его коллекции представлены как старинные образа XVII-XIX веков, так и работы современных мастеров, возрождающих традицию. Интересно, что иконы из этой мастерской сегодня находятся в Храме-на-Крови в Екатеринбурге и даже в Букингемском дворце.

Памятники и исторические здания

Памятник Петру I и Никите Демидову: Расположен в сквере Демидовых. Открыт в 2002 году и изображает момент передачи царём Никите Демидову грамоты на владение Невьянским заводом. Памятник отлит из чугуна, что символично для города металлургов.

Невьянская икона — старообрядческая иконописная школа, сложившаяся в Невьянске в XVIII—XX веках

Невьянский пруд и набережная «Калейдоскоп времени»: Пруд — ровесник завода, первый заводской пруд Урала. Сегодня это излюбленное место для прогулок. В 2023 году на его берегу открылась современная набережная с фонтаном, детскими площадками, макетами старинной драги для добычи золота и водяной мельницы.

«Козёл» — памятник забастовке: Рядом с башней лежит бесформенная глыба застывшего чугуна — «козёл». Это память о забастовке рабочих в октябре 1916 года, когда в знак протеста они выпустили жидкий чугун из домны прямо на землю.

Усадьба Подвинцева (Музей невьянских смыслов): Недавно отреставрированная усадьба золотопромышленника, где сейчас открыт музей. Здесь можно погрузиться в быт купечества, увидеть сохранившиеся интерьеры с лепниной и изразцовыми печами.

Что посмотреть в окрестностях

Невьянск — отличная отправная точка для изучения всего района:

Село Быньги: Одно из старейших старообрядческих сёл Урала с уникальным Никольским храмом (1789 год), построенным без единого гвоздя.

Башня является символом Невьянска — она изображена на гербе города, упоминается в бонистике и нумизматике

Село Верхние Таволги: Знаменитый центр гончарного промысла. Здесь можно посетить мастерскую, понаблюдать за работой гончаров и купить уникальные керамические изделия.

Село Кунара: Расположено чуть дальше, но славится на весь мир своим «Домом кузнеца Кириллова» — сказочным теремом, украшенным невероятными деревянными и металлическими скульптурами.