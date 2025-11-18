Две свердловчанки получили награду от Путина
Документ был подписан 17 ноября
Фото: Илья Московец © URA.RU
Президент России Владимир Путин отметил двоих свердловчан государственными наградами. Информация об этом была опубликована на сайте правовой информации.
«За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоить звание „Мать-героиня“ Черняк Лукине Анатольевне», — говорится в документе. В 2024 году жительницу Сысерти уже награждали знаком отличия «Материнская доблесть» II степени за рождение и воспитание десятерых детей.
Наталья Белякова получила почетное звание «Заслуженный работник геодезии и картографии Российской Федерации». Она занимает пост главного специалиста управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по региону.
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!