Две свердловчанки получили награду от Путина

Документ был подписан 17 ноября Фото: Илья Московец © URA.RU

Президент России Владимир Путин отметил двоих свердловчан государственными наградами. Информация об этом была опубликована на сайте правовой информации.

«За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоить звание „Мать-героиня“ Черняк Лукине Анатольевне», — говорится в документе. В 2024 году жительницу Сысерти уже награждали знаком отличия «Материнская доблесть» II степени за рождение и воспитание десятерых детей.