Общество

Две свердловчанки получили награду от Путина

18 ноября 2025 в 07:19
Документ был подписан 17 ноября

Фото: Илья Московец © URA.RU

Президент России Владимир Путин отметил двоих свердловчан государственными наградами. Информация об этом была опубликована на сайте правовой информации.

«За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоить звание „Мать-героиня“ Черняк Лукине Анатольевне», — говорится в документе. В 2024 году жительницу Сысерти уже награждали знаком отличия «Материнская доблесть» II степени за рождение и воспитание десятерых детей.

Наталья Белякова получила почетное звание «Заслуженный работник геодезии и картографии Российской Федерации». Она занимает пост главного специалиста управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по региону.

