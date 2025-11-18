Среди свердловчан резко выросло число заболевших опасными вирусами
Чаще всего заболевают дети
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В Свердловской области на прошлой неделе резко подскочило число заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) — 25,6 тысячи случаев, что выше показателя предыдущей недели на 34,5%. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.
«За неделю зарегистрировано 25,6 тысячи случаев заболевания ОРВИ, из них 11,8 тысячи — в Екатеринбурге. Это ниже среднего многолетнего уровня на 21,4%, но выше прошлой недели на 34,5%», — пояснили в ведомстве. Отмечается, что чаще всего заболевают дети — 61,8% от общего числа заразившихся.
По данным санврачей, сейчас в регионе доминирует риновирус. У 809 обследовавшихся также обнаружены вирусы COVID-19, РС-инфекции, парагрипп, грипп и другие.
