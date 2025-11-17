Силовики готовятся штурмовать квартиру свердловчанина, угрожающего взорвать дом

В Первоуральске силовики готовятся к штурму квартиры, в которой заперся мужчина, угрожающий взорвать гранату. На место прибыли сотрудники СОБР и ОМОН.

Предварительно, у мужчины может быть два снаряда. Ранее он уже был судим за разбойное нападение и грабеж. URA.RU в режиме онлайн-трансляции рассказывает, что происходит на месте ЧП.