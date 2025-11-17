Силовики ведут переговоры со свердловчанином, который угрожает взорвать дом
На место ЧП также направили сотрудников СОБРа и ОМОН
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Первоуральске (Свердловская область) силовики ведут переговоры с мужчиной, взявшим в заложники жену и ребенка и угрожающим взорвать гранату. Как URA.RU сообщили в ГУ МВД, дебоширом оказался 52-летний местный житель.
«Чтобы дебошир не наломал дров, сотрудники полиции вступили с ним в диалог и пригласили его мать. „Забаррикадировавшийся“ и ранее был не в ладах с законом. Он неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе дважды за причастность к грабежу, к разбойному нападению и причинению вреда здоровью», — сообщил глава пресс-службы ГУ МВД региона полковник Валерий Горелых.
Есть ли у мужчины какое-либо оружие и действительно ли он взял заложников — неизвестно. По указанию начальника свердловского главка Александра Мешкова, на место прибыла опытная группа сыщиков из Екатеринбурга во главе с замначальника полиции Владимиром Молодцовым.
