Аналитики назвали самые популярные подработки осенью в ХМАО

В ХМАО возник спрос на продавцов и таксистов Фото: Анна Майорова

В Югре осенью вырос спрос на подработку в торговле, общепите и сфере пассажирских перевозок. Об этом URA.RU сообщили аналитики сервиса Авито Подработка.

«В ХМАО больше всего вырос спрос на подработку в сфере розничной и оптовой торговли в два с половиной раза, а среднее предлагаемое вознаграждение составило 69 892 рубля в месяц при частичной занятости. Также заметно увеличилось число предложений в сфере общественного питания, рост составил восемьдесят шесть процентов, исполнителям предлагали в среднем 68 127 рублей в месяц», — уточнили аналитики.