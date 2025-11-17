Аналитики назвали самые популярные подработки осенью в ХМАО
В ХМАО возник спрос на продавцов и таксистов
Фото: Анна Майорова © URA.RU
В Югре осенью вырос спрос на подработку в торговле, общепите и сфере пассажирских перевозок. Об этом URA.RU сообщили аналитики сервиса Авито Подработка.
«В ХМАО больше всего вырос спрос на подработку в сфере розничной и оптовой торговли в два с половиной раза, а среднее предлагаемое вознаграждение составило 69 892 рубля в месяц при частичной занятости. Также заметно увеличилось число предложений в сфере общественного питания, рост составил восемьдесят шесть процентов, исполнителям предлагали в среднем 68 127 рублей в месяц», — уточнили аналитики.
В тройке популярных направлений также остаются такси и пассажирские перевозки. Спрос в этой сфере вырос на девятнадцать процентов, средний доход — около 99 844 рублей в месяц.
