Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Здоровье

В Перми развернут три мобильных пункта вакцинации

17 ноября 2025 в 11:49
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Желающим сделать прививку нужно взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС

Желающим сделать прививку нужно взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Перми с 18 по 20 ноября будут работать мобильные пункты вакцинации от гриппа. Сделать прививку смогут все желающие старше 18 лет, сообщается на сайте краевого министерства здравоохранения.

«В первую очередь рекомендуется пройти иммунизацию детям, пожилым людям и жителям с хроническими заболеваниями, поскольку у них снижены защитные функции организма, и они более подвержены инфицированию. Течение вирусного заболевания у таких людей может быть тяжелым и привести к негативным последствиям», — отметили в ведомстве.

Вакцинация пройдет в трех точках города: в ТЦ «Кит» (ул. Крупской, 79а) — 18 ноября с 11:00 до 16:00, у магазина «Продукты» (ул. Восстания, 27) — 19 ноября с 11:00 до 16:00, у магазина «Магнит» (ул. Сапфирная, 12а) — 20 ноября с 11:00 до 16:00. Для вакцинации рекомендуется иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Перед процедурой каждый пройдет врачебный осмотр.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал