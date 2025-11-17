В Перми развернут три мобильных пункта вакцинации

Желающим сделать прививку нужно взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Перми с 18 по 20 ноября будут работать мобильные пункты вакцинации от гриппа. Сделать прививку смогут все желающие старше 18 лет, сообщается на сайте краевого министерства здравоохранения.

«В первую очередь рекомендуется пройти иммунизацию детям, пожилым людям и жителям с хроническими заболеваниями, поскольку у них снижены защитные функции организма, и они более подвержены инфицированию. Течение вирусного заболевания у таких людей может быть тяжелым и привести к негативным последствиям», — отметили в ведомстве.