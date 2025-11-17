Иностранцы в пролете: что известно о кирпичном заводе, приостанавливающем деятельность в Тюмени

Продукция тюменского завода используется на стройках по всей России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Винзилинский завод керамических стеновых материалов, который выпускает в Тюмени кирпич под маркой «Винзер», а теперь объявил о приостановке производства, поставлял продукцию в 16 регионов России и Казахстан. Кто владеет заводом и что о нем известно — в материале URA.RU.

История кирпичного завода

Завод в Винзилях начал свою деятельность в 1988 году. На первых порах о его истории почти ничего неизвестно — кроме того, что в 1999 году компания была оформлена как закрытое акционерное общество. Сведений о его учредителях на том этапе жизни предприятия нет, а директором завода стал Сергей Медведев. В таком виде «ВЗКСМ» просуществовал до 2014 года.

Сейчас комбинат предлагает 18 видов керамического кирпича и другую продукцию Фото: Анна Майорова © URA.RU

В 2014 году предприятие меняет форму собственности. Теперь это — ООО, у которого основным учредителем становится его гендиректор Медведев. К этому моменту завод успел стать рекордсменом — выпустил за один год 75 миллионов штук кирпича. В настоящий момент предприятием руководит Денис Жалнин.

Кому принадлежит кирпичный завод

Ключевым учредителем компании по-прежнему является Сергей Медведев. Его доля в предприятии составляет 64%. Еще 28% принадлежит гендиректору завода Денису Жалнину. Еще 8% держит Анатолий Гришко.

Современный соучредитель и гендиректор «Винзера» - Денис Жалнин, глава девелопера «Люди» Фото: Никита Сабашников © URA.RU

Дуэт Жалнина и Медведева являются соучредителями еще нескольких компаний, во всех соотношение долей — 70 у Медведева, 30 у Жалнина. Все эти компании связаны со строительными работами. Самой известной из них является девелопер «Люди», возводящий жилье как в Тюменской области, так и за ее пределами.

Финансы кирпичного завода

Стоимость бизнеса «Винзер» оценивается по последним данным в полмиллиарда рублей. При этом у компании отмечена невысокая рентабельность, а в отчете налоговой за август 2025 года фигурировала задолженность в 31 миллион рублей. Свежие квартальные данные в системе ФНС отсутствуют.

По данным госреестра бухгалтерской отчетности, доходы «ВЗКСМ» в 2024 году превысили 2,8 миллиарда рублей. Расходы были сравнимые ,и чистая прибыль не превысила трех тысяч. При этом в своем сегменте рынка компания занимает третье место в РФ по выручке.