Какие праздники отмечают 18 ноября 2025: что можно и нельзя делать

Вторник 18 ноября 2025 года богат на события — в этот день россияне отмечают День рождения главного зимнего волшебника Деда Мороза, православные верующие вспоминают подвиг святых мучеников Галактиона и Епистимии, а в народном календаре наступает День Ионы. Международное сообщество продолжает Всемирную неделю, посвященную проблеме устойчивости к антибиотикам. Каждый из этих праздников имеет глубокую историю и свои обычаи, которые передаются из поколения в поколение — подробнее в материале URA.RU.

Православный праздник 18 ноября 2025

Память мучеников Галактиона и Епистимии

Восемнадцатого ноября Русская православная церковь чтит память святых мучеников Галактиона и Епистимии Емесских, живших в III веке в Финикии. История этих святых — пример верности христианским убеждениям в эпоху жестоких гонений на последователей Христа.

Будущий мученик родился в богатой семье Клитофона и Левкиппии, которые долгое время не могли иметь детей. После встречи с христианским пресвитером Онуфрием, скрывавшимся под видом нищего, мать Галактиона приняла крещение. Вскоре у супругов родился сын, которого воспитали в христианской вере и дали прекрасное образование. Несмотря на перспективу блестящей карьеры, молодой человек стремился к монашеской жизни.

Когда Галактиону исполнилось двадцать четыре года, родители решили его женить и подобрали невесту — знатную девушку Епистимию. Однако юноша открыл своей невесте истину о христианстве, обратил ее ко Христу и сам тайно крестил. Вместе с Епистимией принял крещение и ее раб Евтолмий. Новообращенные приняли решение посвятить себя монашескому служению и укрылись на горе Публион, где располагались два тайных монастыря.

В период правления сирийца Секунда, жестокого гонителя христиан, монастыри были обнаружены. Галактион не стал бежать и остался в келье за чтением Священного Писания. Епистимия, увидев, как воины уводят связанного Галактиона, попросила игуменью отпустить ее разделить муки вместе с учителем и обручником. Святые перенесли страшные пытки, прославляя Христа, и были четвертованы по приказу судьи. Евтолмий тайно предал их тела погребению и записал их житие для потомков.

Народный праздник 18 ноября 2025

День Ионы

В народном календаре восемнадцатое ноября известно как День Ионы — память святителя Ионы, архиепископа Новгородского и Псковского, жившего в XV веке. Его жизненный путь начался с трагедии — мальчик по имени Иоанн в три года потерял мать, а в семь лет остался без отца. Воспитанием ребенка занялась благочестивая вдова Наталья Медоварцева, которая привила ему глубокую веру.

Повзрослев, Иоанн отправился в Отенскую пустынь, где принял монашество под именем Иона. Его духовные подвиги и мудрость привели к избранию игуменом обители, а в 1458 году он стал архиепископом Новгородским. Святитель прославился многочисленными чудесами — самым известным стало прекращение моровой язвы, унесшей жизни более двухсот пятидесяти тысяч человек. Иона совершил крестный ход в Зверин монастырь, после чего эпидемия прекратилась.

Архиепископ основал множество приютов для вдов и сирот, оказывал помощь в обустройстве Соловецкого монастыря. Скончался святитель 5 ноября 1470 года, но чудеса продолжались у его гроба — люди получали исцеления от различных недугов. В 1549 году на Макарьевском соборе Иона был причислен к лику общерусских святых.

К этому дню крестьяне завершали уборку черной редьки — важного овоща в осеннем рационе. Редьку ели натертой с постным маслом, добавляли в салаты, готовили с квашеной капустой, клюквой или брусникой. Этот простой продукт ценился за питательность и целебные свойства, помогал разнообразить меню перед долгой зимой.

Что разрешено и запрещено делать 18 ноября 2025

День восемнадцатого ноября считался в народной традиции пограничным временем, когда осень окончательно уступала место зиме. Люди верили, что в такие переходные периоды приоткрывается завеса между мирами, поэтому день подходил для особых обрядов.

Незамужние девушки в День Ионы обращались с молитвами о хорошем муже. Существовал обычай на рассвете выходить во двор и разбрасывать вокруг дома мелкие монеты и рукодельные безделушки собственного изготовления — считалось, что это привлечет женихов. Также проводили гадания со свечами перед зеркалом: ровное пламя предвещало исполнение желания о достойном супруге, неровное — требовало осторожности с потенциальным избранником.

Девушки гадали на суженого с помощью веток рябины или калины, которые клали под подушку перед сном, прося показать образ будущего мужа в сновидениях. Прислушивались к звукам за окном: звонкий собачий лай или птичье пение означали добрые вести, протяжный вой ветра — грядущие испытания.

Хозяйки посвящали день генеральной уборке, вычищая углы и выметая старую пыль, стараясь вместе с мусором изгнать все неприятности. После уборки обязательно топили баню — парилка считалась местом не только физического, но и духовного очищения.

Строгие запреты касались помощи в чужом доме — нельзя было убираться у соседей, мыть посуду или подметать в гостях, иначе можно перетянуть на себя чужие проблемы. Не поднимали с земли чужие деньги и вещи — вместе с находкой якобы забирались и чьи-то беды. Запрещалось повышать голос, ругаться и упрекать близких, чтобы не разбудить дурные силы. Нельзя было отказывать в милостыне — нуждающимся следовало дать хотя бы кусок хлеба. Лень и беспорядок в доме считались особенно опасными — они притягивали негативную энергию и разрушали семейное благополучие.

Российский праздник 18 ноября 2025

День рождения Деда Мороза в Великом Устюге

Восемнадцатого ноября Россия празднует необычную дату — День рождения главного зимнего волшебника страны, Деда Мороза. Традиция отмечать этот день появилась относительно недавно — впервые праздник прошел в 2005 году в рамках проекта «Великий Устюг — родина Деда Мороза», который реализуют правительства Вологодской области и Москвы.

Выбор даты не случаен — именно с восемнадцатого ноября на вотчине волшебника в Великом Устюге устанавливаются настоящие морозы и вступает в права зима. Дату придумали сами дети, решив, что сказочный дедушка должен был родиться в период сильных холодов. Великий Устюг официально получил статус родины российского Деда Мороза в 1999 году.

Точный возраст зимнего волшебника неизвестен, но считается, что ему более двух тысяч лет. В разные эпохи он существовал в различных образах: сначала как восточнославянский дух холода Трескун, затем как персонаж народных сказок Морозко. Литературный образ впервые появился в 1840 году в «Детских сказках дедушки Иринея» Владимира Одоевского, где волшебник назывался Мороз Иванович.

В послереволюционные двадцатые годы, когда советская власть боролась с религиозными традициями, новогодняя елка и Дед Мороз были преданы забвению. Реабилитация произошла только в 1935 году, когда елку вернули как символ Нового года. Впервые после долгого перерыва Дед Мороз и его внучка Снегурочка появились на детском празднике в московском Доме Союзов в 1937 году.

Международный праздник 18 ноября 2025

Неделя борьбы с устойчивостью к антибиотикам

Середина ноября отмечена важным международным событием — Всемирной неделей повышения осведомленности о проблеме устойчивости к противомикробным препаратам. Инициатива принадлежит Всемирной организации здравоохранения, которая в 2015 году запустила кампанию под названием «Неделя правильного использования антибиотиков». В 2020 году название изменили, расширив акцент на все противомикробные средства, а с 2023 года используется нынешнее наименование.

Главная цель кампании — повышение осведомленности общественности во всем мире о растущей угрозе устойчивости к противомикробным препаратам. Проблема заключается в том, что бактерии, вирусы, грибки и паразиты перестают реагировать на лекарства, которые ранее эффективно их уничтожали. В результате антибиотики и другие препараты становятся бесполезными, лечение инфекций затрудняется или становится невозможным, повышается риск распространения заболеваний и смертельных исходов.

В России очень много граждан самостоятельно назначают себе антибактериальные препараты, не консультируясь с врачами. Люди игнорируют противопоказания и побочные эффекты, не понимая, что неправильное применение антибиотиков создает опасность не только для них самих, но и для общества в целом. Бесконтрольный прием способствует развитию лекарственной устойчивости у микроорганизмов.