В парке ледопадов в Пермском крае произошел сильный пожар
Для групп, которые забронировали посещение парка на новогодние праздники, программа будет реализована в полном объеме
Фото: Илья Московец © URA.RU
В селе Красная Слудка Добрянского округа Пермского края в туристическом парке ледопадов произошел крупный пожар. В результате возгорания были уничтожены оборудование, материалы и альпинистское снаряжение.
«Из-за причиненного ущерба планы по возведению ледопадов в 2025 году пришлось скорректировать. Вместо запланированного масштаба будут построены несколько сооружений, ориентированных в первую очередь на детей, а также 12-метровая колонна для проведения тренировок и соревнований по ледолазанию», — сообщает администрация парка в соцсети «ВКонтакте».
При этом организаторы заверили, что для групп, которые забронировали посещение парка на новогодние праздники, программа будет реализована в полном объеме. На территории парка будут работать кафе и тьюбинговая горка, будут организованы катания на «снежном банане». Также рассматривается возможность организации катания в упряжке с северным оленем.
