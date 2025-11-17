Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Пожары

В парке ледопадов в Пермском крае произошел сильный пожар

В парке ледопадов в Пермском крае огонь уничтожил оборудование и снаряжение
17 ноября 2025 в 12:14
Для групп, которые забронировали посещение парка на новогодние праздники, программа будет реализована в полном объеме

Фото: Илья Московец © URA.RU

В селе Красная Слудка Добрянского округа Пермского края в туристическом парке ледопадов произошел крупный пожар. В результате возгорания были уничтожены оборудование, материалы и альпинистское снаряжение.

«Из-за причиненного ущерба планы по возведению ледопадов в 2025 году пришлось скорректировать. Вместо запланированного масштаба будут построены несколько сооружений, ориентированных в первую очередь на детей, а также 12-метровая колонна для проведения тренировок и соревнований по ледолазанию», — сообщает администрация парка в соцсети «ВКонтакте». 

При этом организаторы заверили, что для групп, которые забронировали посещение парка на новогодние праздники, программа будет реализована в полном объеме. На территории парка будут работать кафе и тьюбинговая горка, будут организованы катания на «снежном банане». Также рассматривается возможность организации катания в упряжке с северным оленем.

