В парке ледопадов в Пермском крае произошел сильный пожар

Для групп, которые забронировали посещение парка на новогодние праздники, программа будет реализована в полном объеме Фото: Илья Московец © URA.RU

В селе Красная Слудка Добрянского округа Пермского края в туристическом парке ледопадов произошел крупный пожар. В результате возгорания были уничтожены оборудование, материалы и альпинистское снаряжение.

«Из-за причиненного ущерба планы по возведению ледопадов в 2025 году пришлось скорректировать. Вместо запланированного масштаба будут построены несколько сооружений, ориентированных в первую очередь на детей, а также 12-метровая колонна для проведения тренировок и соревнований по ледолазанию», — сообщает администрация парка в соцсети «ВКонтакте».