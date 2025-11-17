Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Экономика

Недвижимость

В Тюмени подешевели «непопулярные» квартиры

В Тюмени подешевели многокомнатные квартиры
17 ноября 2025 в 14:07
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Многокомнатные квартиры упали в цене на первичном рынке недвижимости

Многокомнатные квартиры упали в цене на первичном рынке недвижимости

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени подешевели многокомнатные квартиры. За месяц цена на них упала почти на 4%. Такие данные опубликовали в своей ежемесячном отсчете аналитики агентства недвижимости «Этажи».

«Тюмень, октябрь 2025. На квартиры формата „многокомнатные“ наблюдается снижение цены на 3,67»,— указано в отчете. Речь идет о жилье в новостройках.

Средняя цена квадратного метра многокомнатных квартир в октябре составляла 150 тысяч рублей. Самую высокую стоимость показывают студии — 180 тысяч рублей. За месяц они прибавили в цене 0,24%.

Продолжение после рекламы

Риелтор Константин Иванов рассказал, что многокомнатные квартиры — «залежалый» товар на рынке первичной недвижимости. «Чаще всего первыми раскупают студии и „однушки“, жилье с несколькими полноценными комнатами среди риелторов считается неликвидным товаром, поэтому застройщики стараются снизить их стоимость. Они привлекают меньше покупателей и их сложнее перепродать»,— добавляет Иванов.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал