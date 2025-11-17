В Тюмени подешевели «непопулярные» квартиры

Многокомнатные квартиры упали в цене на первичном рынке недвижимости Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени подешевели многокомнатные квартиры. За месяц цена на них упала почти на 4%. Такие данные опубликовали в своей ежемесячном отсчете аналитики агентства недвижимости «Этажи».

«Тюмень, октябрь 2025. На квартиры формата „многокомнатные“ наблюдается снижение цены на 3,67»,— указано в отчете. Речь идет о жилье в новостройках.

Средняя цена квадратного метра многокомнатных квартир в октябре составляла 150 тысяч рублей. Самую высокую стоимость показывают студии — 180 тысяч рублей. За месяц они прибавили в цене 0,24%.

