В Тюмени подешевели «непопулярные» квартиры
Многокомнатные квартиры упали в цене на первичном рынке недвижимости
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
В Тюмени подешевели многокомнатные квартиры. За месяц цена на них упала почти на 4%. Такие данные опубликовали в своей ежемесячном отсчете аналитики агентства недвижимости «Этажи».
«Тюмень, октябрь 2025. На квартиры формата „многокомнатные“ наблюдается снижение цены на 3,67»,— указано в отчете. Речь идет о жилье в новостройках.
Средняя цена квадратного метра многокомнатных квартир в октябре составляла 150 тысяч рублей. Самую высокую стоимость показывают студии — 180 тысяч рублей. За месяц они прибавили в цене 0,24%.
Риелтор Константин Иванов рассказал, что многокомнатные квартиры — «залежалый» товар на рынке первичной недвижимости. «Чаще всего первыми раскупают студии и „однушки“, жилье с несколькими полноценными комнатами среди риелторов считается неликвидным товаром, поэтому застройщики стараются снизить их стоимость. Они привлекают меньше покупателей и их сложнее перепродать»,— добавляет Иванов.
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!