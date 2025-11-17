Логотип РИА URA.RU
На системы водоснабжения в Тюменской области потратят почти 30 млрд рублей

В Тюменской области заключены восемь концессий для развития систем водоснабжения
17 ноября 2025 в 14:05
Новые сети построит «Тюмень Водоканал»

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тюменской области заключены еще восемь концессионных соглашений для развития систем водоснабжения. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Александр Моор.

«Подписаны очередные концессионные соглашения, направленные на развитие систем водоснабжения. Работы коснутся Ишима, Заводоуковского, Абатского, Аромашевского, Ишимского, Ялуторовского, Викуловского и Сорокинского муниципальных округов», — рассказал глава региона.

Общий объем инвестиций превысит 28,4 млрд рублей. Основные объемы будут выполнены в течение 15 лет, затем объекты перейдут под дальнейшее обслуживание концессионера, которым выступает «Тюмень Водоканал».

Реконструкция затронет 264 объекта водоснабжения. Будут обновлены 140 километров сетей, модернизированы и построены десять канализационных очистных сооружений и почти 83 километра сетей водоотведения.

Как писало URA.RU, ранее были подписаны еще шесть концессий. Всего их будет 16.

