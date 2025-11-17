Ни от кого не зависит: внешний долг России стал почти самым низким в истории

Внешний долг России к ВВП снизился до 14% и стал одним из самых низких показателей в современной истории страны Фото: Роман Наумов © URA.RU

Внешний долг России продолжает снижаться и достиг одного из самых низких уровней в современной истории. По итогам третьего квартала 2025 года отношение долга к ВВП составило 14%, что всего на 0,7 процентного пункта выше рекордного минимума конца 2024 года.

Задолженность на душу населения также уменьшилась — до 2087 долларов. Для сравнения: после дефолта 1999 года отношение долга к ВВП достигало 91%, а в 2013 году на каждого россиянина приходилось более 5000 долларов внешнего долга. Подробнее о том, что такое внешний долг России и как он сказывается на экономике — в материале URA.RU.

Что такое внешний долг и на что он влияет

Внешний долг — это общая сумма денег, которую страна должна иностранным кредиторам. Сюда входят займы правительства, корпораций и банков. Такой долг может стать полезным инструментом для развития экономики, если его разумно использовать, но чрезмерная задолженность способна привести к финансовым проблемам, сообщает Pravda.ru.

Долг формируется разными путями: когда государство берет кредиты у других стран или международных организаций, когда компании привлекают средства за рубежом для расширения бизнеса, а также через заимствования банков у иностранных партнеров. При этом долги делятся на краткосрочные (до года) и долгосрочные. Умеренный внешний долг помогает стране развиваться, привлекать инвестиции и поддерживать стабильность. Но если долг становится слишком большим, это создает риски: растет зависимость от кредиторов, увеличивается нагрузка на бюджет, а в крайних случаях может возникнуть угроза дефолта.

Для управления долгом государства используют разные методы: пересматривают условия выплат, берут новые кредиты для погашения старых и развивают собственные отрасли экономики. Важными показателями считаются соотношение долга к ВВП и объем регулярных платежей. Правильный подход позволяет использовать внешние займы во благо, не допуская чрезмерной зависимости.

Один из самых низких долгов в истории

Согласно расчетам одного из источников на основе данных ЦБ и Росстата, внешний долг России к ВВП в третьем квартале 2025 года снизился до 14%, приблизившись к историческому минимуму. Журналисты РИА Новости отмечали, что за квартал показатель сократился на 0,7 процентного пункта.

При этом долговая нагрузка на душу населения уменьшилась до 2 087 долларов против 2 195 долларов кварталом ранее. Для сравнения: в 1999 году после дефолта отношение долга к ВВП достигало 91%, а в 2013 году на каждого россиянина приходилось рекордные 5 072 доллара внешних обязательств.

Еще недавно долг рос

Ранее сообщалось, что внешний долг РФ на 1 октября 2025 года достиг 305 млрд долларов. По данным пресс-службы Банка России с начала года показатель вырос на 15,2 млрд долларов, что составляет рост на 5,3%. Основной причиной увеличения долга стала положительная переоценка обязательств, вызванная укреплением курса рубля по отношению к иностранным валютам. Но сейчас статистика показывает один из самых минимальных в истории процент.

В мае сократился до рекордно низкого уровня

В мае этого года внешний долг России также снижался до рекордно низкого уровня, впервые с 2006 года опустившись ниже 300 миллиардов долларов. Согласно данным Центробанка, на начало 2025 года показатель составил 290 миллиардов долларов, что на 10% меньше, чем в предыдущем квартале.