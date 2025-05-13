Внешний долг РФ сократился до минимума впервые с 2006 года

«Известия»: внешний долг России опустился ниже 300 млрд долларов
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Внешний долг России на начало 2025 года — 290 миллиардов долларов
Внешний долг России на начало 2025 года — 290 миллиардов долларов Фото:

Внешний долг России сократился до рекордно низкого уровня, составив менее 300 миллиардов долларов впервые с 2006 года. Об этом стало известно из данных Центробанка (ЦБ) РФ.

«Внешний долг России опустился ниже 300 млрд долларов впервые с 2006 года», — передает данные ЦБ газета «Известия». Там добавили, что это произошло в основном из-за погашения прошлых обязательств и отказа от новых заимствований в условиях внешних санкций.

Состояние внешнего долга на начало 2025 года составляет 290 миллиардов долларов, что на 10% меньше, чем в предыдущем квартале. У России существует низкий уровень внешнего долга по сравнению с другими странами G20, что создает финансовую устойчивость и снижает валютные риски.

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Внешний долг России сократился до рекордно низкого уровня, составив менее 300 миллиардов долларов впервые с 2006 года. Об этом стало известно из данных Центробанка (ЦБ) РФ. «Внешний долг России опустился ниже 300 млрд долларов впервые с 2006 года», — передает данные ЦБ газета «Известия». Там добавили, что это произошло в основном из-за погашения прошлых обязательств и отказа от новых заимствований в условиях внешних санкций. Состояние внешнего долга на начало 2025 года составляет 290 миллиардов долларов, что на 10% меньше, чем в предыдущем квартале. У России существует низкий уровень внешнего долга по сравнению с другими странами G20, что создает финансовую устойчивость и снижает валютные риски.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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