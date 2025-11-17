Кремль сделал предупреждение Трампу, который допустил новые санкции против партнеров России

Законопроект предусматривает введение 500-процентных пошлин на импорт из стран, закупающих российскую нефть и газ Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Москва внимательно следит за тем, как будет развиваться американский законопроект, предусматривающий введение «очень жестких» мер против стран, продолжающих вести бизнес с РФ. Инициативу поддержал глава Белого дома Дональд Трамп. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в случае принятия новых ограничений, в Кремле бы отнеслись к ним «крайне негативно».

В апреле текущего года сенаторы Линдси Грэм* (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) и Ричард Блюменталь выдвинули инициативу, которая предполагает введение жестких мер в отношении стран, сохраняющих деловые связи с Россией. Трамп заявил о своей поддержке законопроекта, предусматривающего установление пошлин в размере до 500% на импорт из стран, закупающих российские нефть, газ, уран и другие стратегически важные ресурсы. Кроме того, в перечень стран, на которые могут быть распространены данные меры, потенциально может быть включен Иран. По мнению главы американского государства, пакет санкций должен оказать давление на Москву и ее торговых партнеров.

«Его (Трампа — прим. URA.RU) спросили, поддерживает ли он такой законопроект. Он сказал, что да. Будем смотреть, как идет этот законопроект и о каких деталях идет речь. Мы бы к этому отнеслись крайне негативно», — сказал Песков, его слова приводит корреспондент URA.RU.

Продолжение после рекламы