Замгубернатора представил опыт цифровизации ЯНАО на форуме в Москве

Заместитель губернатора ЯНАО Константин Оболтин представил опыт региона в сфере цифровизации государственных и муниципальных услуг на форуме «Цифровые решения» в Москве. В ходе выступления он рассказал об успехах ЯНАО в переводе услуг в электронный формат. Об этом сообщает пресс-служба департамента информационных технологий и связи ЯНАО.

«Сегодня в округе более 60% услуг представлено в электронном виде, что позволяет ямальцам получать необходимые услуги и меры социальной поддержки онлайн, без сбора дополнительных документов и справок. При этом мы ставим амбициозную цель — сократить количество личных визитов в ведомства до 80% обращений», — заявил Константин Оболтин.