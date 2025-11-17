Замгубернатора представил опыт цифровизации ЯНАО на форуме в Москве
Ямал лидирует в цифровизации госуслуг: опыт региона представлен в Москве
Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU
Заместитель губернатора ЯНАО Константин Оболтин представил опыт региона в сфере цифровизации государственных и муниципальных услуг на форуме «Цифровые решения» в Москве. В ходе выступления он рассказал об успехах ЯНАО в переводе услуг в электронный формат. Об этом сообщает пресс-служба департамента информационных технологий и связи ЯНАО.
«Сегодня в округе более 60% услуг представлено в электронном виде, что позволяет ямальцам получать необходимые услуги и меры социальной поддержки онлайн, без сбора дополнительных документов и справок. При этом мы ставим амбициозную цель — сократить количество личных визитов в ведомства до 80% обращений», — заявил Константин Оболтин.
По данным пресс-службы, Ямал лидирует среди регионов страны по переводу госуслуг в электронный вид. Более 75 % заявлений поступает через «Госуслуги», в электронный формат переведены 80 государственных услуг. Среднее время заполнения формы составляет около 5 минут, а удовлетворенность пользователей достигает 4,6 балла из 5. Форум «Цифровые решения» собрал более 15 тысяч участников и 700 отраслевых экспертов, представителей бизнеса и власти. Организаторы планируют сделать этот ИТ-форум ежегодным событием.
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!