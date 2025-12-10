Логотип РИА URA.RU
Стало известно, сколько будет стоить приглашение Деда Мороза на праздник в ЯНАО

В ЯНАО приглашение на новогодний праздник Деда Мороза обойдется в 3000 рублей
10 декабря 2025 в 13:30
Цены на поздравления от Деда Мороза стартуют от 3000 рублей

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пригласить на новогоднее поздравление Деда Мороза и Снегурочку в ЯНАО будет стоить от 3 000 рублей. В преддверии новогодних каникул жители Ямала все чаще обращаются к услугам аниматоров в образах сказочных героев. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса «Авито Услуги».

«В ноябре интерес к праздничным выступлениям вырос особенно заметно. Спрос на аниматоров увеличился почти в девять раз по сравнению с октябрем, а предложение — в 2,2 раза. Такая динамика связана с тем, что ямальцы стараются заранее забронировать артистов на детские утренники, семейные праздники и корпоративные программы», — отметили аналитики. В среднем услуги новогодних аниматоров в регионе стоят от 3 000 рублей за час работы.

Наряду с классическими зимними персонажами в округе возрастает популярность услуг ведущих мероприятий. Стоимость их работы начинается от 15 000 рублей, а спрос в ноябре прибавил примерно в 3,5 раза. Кроме того, востребованы комплексные праздничные решения — готовые сценарии с оформлением площадки и интерактивной частью. Цены на такие программы стартуют от 4 000 рублей. Согласно статистике сервиса, спрос на них увеличился на 14%, а объем предложений на рынке — на 20%.

При общей доступности предложений итоговая стоимость услуги может существенно различаться. На цену влияют масштаб и сложность программы, продолжительность визита артистов, количество задействованных персонажей, а также конкретная дата проведения мероприятия.

