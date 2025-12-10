Логотип РИА URA.RU
Общество

Военнослужащий из Ямала погиб в зоне СВО

Военнослужащий Андрей Яр из поселка Гыда Ямала погиб в зоне СВО
10 декабря 2025 в 13:21
С ним простятся на родине — в поселке Гыда

Фото: Илья Московец © URA.RU

Житель поселка Гыда Тазовского района (ЯНАО) Андрей Яр погиб в зоне проведения спецоперации. Об этом 10 декабря URA.RU сообщила администрация муниципалитета.

«С глубокой скорбью сообщаем, что в зоне проведения спецоперации погиб наш земляк Андрей Яр из Гыды. Он с честью и достоинством исполнил свой воинский долг, отдал свою жизнь за мирное будущее нашей страны. Его подвиг навсегда будет жить в сердцах тазовчан», — отмечено в сообщении.

Похороны ямальского военнослужащего планируют провести на его родине — в поселке Гыда. Также администрация выразила соболезнования родным и близким бойца. 

Ранее в ЯНАО в Шурышкарском районе простились с жителем деревни Анжигорт Германом Коркиным, погибшим в зоне спецоперации, о чем сообщал глава района Олег Попов. До этого в округе также проводили в последний путь сотрудника МЧС, погибшего в зоне СВО.

