Путин показал россиянам, как защитить права на работе

Президент Владимир Путин заявил о важной роли профсоюзов в России

Президент Владимир Путин дал россиянам дополнительные возможности для защиты от произвола работодателей. На встрече в Кремле 17 ноября с председателем Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Сергеем Черногаевым он заявил, что объединение выполняет важную функцию — защиту прав работников. Как объяснили эксперты URA.RU, ФНПР поможет снизить число случаев, когда бизнес работает «по-серому» и не оформляет сотрудников официально.

В начале встречи Путин отметил, что у ФНПР очень много работы. Оно и понятно, в нее входит 18,8 миллиона членов: это и работающие, и учащиеся средних и высших учебных заведений.

Сергей Черногаев стал председателем ФНПР 29 октября 2024 года

«(ФНПР. — Прим. ред.) выполняет важнейшую государственную функцию, просто важнейшую — по защите прав, интересов работников. И многое делает по контролю за охраной труда, что тоже немаловажно. <...> Часто, очень часто выступает не как партнер, а как оппонент, выполняя свою функцию по защите прав работающих», — сказал Путин.

В свою очередь Черногаев напомнил о двух юбилейных датах: 120-летии профсоюзного движения в России и 35-летии со дня образования самого ФНПР. Он также поблагодарил президента за подписание в День народного единства, 4 ноября, Федерального закона, который внес дополнения в статью 20 Федерального закона «О бесплатной юридической помощи».

“Благодаря этому сейчас граждане смогут получить бесплатную юридическую помощь в том случае, если нарушены их законные трудовые права. Хотел бы поблагодарить вас за поддержку, которая позволяет эффективно защищать профессиональные интересы работников”, — обратился Черногаев к Путину.

Большинство трудовых споров в судах решаются в пользу работника

Основную защиту трудовых прав работников выполняют первичные профсоюзы, рассказал Черногаев. При этом вопросы решаются прежде всего на самих предприятиях. Если же дело доходит до суда, то в 90% случаев решение принимается в пользу работников. За год это позволило вернуть им около миллиарда рублей.

В числе основных инициатив ФНПР Черногаев назвал индексацию пенсий работающим пенсионерам (ее с 1 января проиндексируют восьми миллионам человек) и рост зарплат (с нового года она вырастет практически у пяти миллионов работников). Также в Трудовой кодекс внесены изменения о дополнительных выплатах наставникам, эта норма коснулась четырех миллионов человек, доложил Черногаев.

«Это важное начинание. Функция важная — наставничество», — подчеркнул Путин.

Профсоюзы могут зафиксировать «выпадение» человека из коллектива

ФНПР поможет бороться с неформальной занятостью в России, считает профессор Финансового университета Александр Сафонов. По его словам, многие работодатели не решаются на совсем уж работу «по-черному», но используют «серые» схемы с переводом сотрудников в самозанятые, чтобы снизить расходы на персонал, снять с себя ответственность по охране труде.

«Неформальная занятость формируется несколькими путями: переоформление трудовых отношений в самозанятость, переход в ИП, гражданско-правовые договоры. Здесь возможности профсоюзов ограничены, потому что человек выпадает из трудового коллектива, повлиять на его защиту сложно, — заявил Сафонов. —

Но у профсоюзов есть инструмент — сигнализировать в Роструд и прокуратуру о случаях, когда часть персонала выводят в такие форматы. Сейчас компаниям в течение двух лет запрещено взаимодействовать с самозанятым, который ранее числился работником этого предприятия. Для обхода используются фирмы-прокладки, через которые передаются заказы”.

В России достаточно лояльный к работникам Трудовой кодекс, но важно защищать его положения, чтобы они выполнялись и делали жизнь трудящихся комфортнее и удобнее, продолжил директор Высшей школы финансов РЭУ им. Плеханова, доктор экономических наук Константин Ордов. По его мнению, ФНПР должен меняться и адаптироваться под новые вызовы.

