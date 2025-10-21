В России начали новый этап борьбы с уклонением от уплаты налогов

Премьер-министр Михаил Мишустин обозначил основные направления работы для борьбы с серыми схемами работы бизнеса Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

В России усилили борьбу с уклонистами от уплаты налогов. На стратегической сессии о повышении эффективности экономики и обеспечении равных условий ведения бизнеса 21 октября премьер-министр Михаил Мишустин поставил задачи по разоблачению серых схем предпринимателей. Как объяснил URA.RU директор Высшей школы финансов РЭУ им. Плеханова, доктор экономических наук Константин Ордов, власти анонсировали новый пакет мер по ужесточению требований к самозанятым. Это должно обелить экономику.

В начале совещания Мишустин обратил внимание, что российской экономике нужна здоровая конкуренция среди предприятий. Это повышает качество товаров, побуждает внедрять новое оборудование и лучшие практики, продолжил он.

Конкуренция позитивно сказывается на качестве товаров, отметил Мишустин Фото: Никита Сабашников © URA.RU

«Нужно не только смотреть, что внутри страны происходит, но и активно взаимодействовать с нашими торговыми партнерами за рубежом. Выравнивать условия в рамках Евразийского экономического союза», — сказал премьер.

Здесь он плавно перешел к следующей теме — борьбе с серыми схемами работы бизнеса. Мишустин сообщил, что таможня регулярно выявляет зарубежные товары, ввезенные в Россию без должной уплаты налога.

«Оплата при этом производится либо наличными, либо через цифровые валюты. А последующая реализация — через тех, кто использует упрощенку (упрощенную систему налогообложения. — Прим. ред) и, соответственно, не платит косвенные налоги», — заявил Мишустин.

Важно также закрыть лазейки на рынке труда, обозначил премьер. “Чтобы не возникало подмены трудовых отношений, когда юридическое лицо привлекает к работе самозанятых, тем самым снижая налоговые отчисления на социальное страхование. Действие специального режима самозанятых продолжается. Но здесь важно, чтобы при его применении не было злоупотреблений”, — отметил Мишустин.

Власти готовятся к введению новых требований к самозанятым, уверен экономист Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Власти усиливают борьбу со схемами по уклонению от налогов, считает экономист Константин Ордов. «Слова Мишустина — это некий анонс будущих рестрикционных мер по ужесточению требований к самозанятым, их взаимодействию с физическими и юридическими лицами. Вполне вероятно, что юрлица будут исключены из сферы возможных контрагентов для самозанятых. Это позволит сделать эту историю более прозрачной», — поделился мнением собеседник URA.RU.

Сперва ставка налога на профессиональный доход (НПД) для самозанятых, которые получают деньги от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, составляла четыре процента, потом ее подняли до шести. Похоже, что это все равно недостаточно высокий налог для того, чтобы бизнес отказался использовать самозанятых для ухода от выплат в социальные фонды, объяснил Ордов.

“Все-таки 30% отчисления в социальные фонды (с зарплаты работника. — Прим. ред), плюс подоходный налог (НДФЛ) — это существенная налоговая нагрузка на бизнес. Он стал задумываться, как оптимизировать расходы. Здесь бизнес, наверное, все-таки стал злоупотреблять подобного рода схемами — это тот термин, который действительно подходит под описание использования самозанятых в целях оптимизации налогообложения”, — прокомментировал экономист.