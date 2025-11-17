Фильм «Пещерный град» приоткрыл тайны южноуральского Серпиевского карста

53-минутный фильм «Пещерный град» смотрится на одном дыхании Фото: Илья Изотов © URA.RU

В Челябинске состоялась презентация документального фильма «Пещерный град», посвященного подземельям Серпиевского карстового участка в Катав-Ивановском районе. Создатель фильма журналист и режиссер Андрей Трушников заявил, что его научно-популярный проект поможет приоткрыть широкому зрителю неизвестные страницы истории Южного Урала, тысячелетиями скрытые под каменными сводами пещер.

«Ты заходишь в пещеру и вначале встречаешься с геологией, с палеонтологией. Потом здесь же история, культурология, фольклор. Здесь же мифы — вот настолько все намешано. А мы преступно мало об этом говорим. В прошлом году после фильма „Пещера“ мы провели опрос на улице, чтобы узнать у людей, какие челябинские пещеры они знают. И процентов 50 называли там Сугомак, Игнатьевскую — и всё. А ведь наш край — это не только край озер. Это край пещер. И это действительно единственное место на Земле, где их еще столько можно открыть», — пояснил Андрей Трушников, директор по информационной политике медиахолдинга «Гранада-пресс».

В Серпиевском пещерном граде сейчас изучено более 50 гротов и пещер с общей длиной ходов около 5000 метров. Во многих пещерах и гротах археологи обнаружили следы пребывания древних людей: захоронения, наскальные рисунки, фрагменты оружия и предметов быта. О неизвестных и загадочных деталях этих открытий и говорят авторы фильма.

Кроме того, именно в Серпиевском пещерном граде находятся две из трех пещер России, в которых обнаружены рисунки эпохи палеолита. Не менее интересно и село Серпиевка, образованное переселенцами из Калужской губернии в XVIII веке. Оба эти факта сильно повлияли на культурный код местности. И значительную часть фильма съемочная группа посвятила как раз существующим мифам, легендам и традициям этих мест. А великолепная операторская работа, музыкальная озвучка и исторические параллели создают у зрителя эффект погружения в подземные лабиринты и таинственное историческое прошлое.

«Для нас отрадно, что это уже второй проект медиахолдинга „Гранада Пресс“, посвященный нашей Игнатьевской пещере и в целом пещерному граду. Ведь это настоящий феномен, который позволяет Южному Уралу выделяться на карте России и всего мира. И наша задача как Государственного исторического музея Южного Урала — продвигать эти нарративы. Именно поэтому в этом году у нас была выставка, и мы вкладываемся в издательские проекты, посвященные этой теме. В таком междисциплинарном сотворчестве людей, которые горят и любят свое прошлое, свою малую родину, рождаются настоящие проекты. И сегодняшний фильм он пробирает до глубины души, потому что в сравнении с сериалом „Пещера“, который мы уже успели видеть, лицезреть, погружаться, — это абсолютно новый уровень», — говорит директор Государственного исторического музея Южного Урала Полина Глинских.