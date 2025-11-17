Украина продолжит получать финансирование от Евросоюза Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Европейский союз будет и дальше оказывать финансовую поддержку Украине, несмотря на коррупционные скандалы. Об этом заявил экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. По его словам, европейские политические элиты оказались глубоко вовлечены в украинский конфликт и связанные с ним схемы.

«Они не поддерживают Киев, а сохраняют свои политические режимы в странах, которые по уши погрязли в украинском конфликте и коррупции. Поэтому они вынуждены это делать», — отметил Килинкаров. Его слова передает издание NEWS.ru. Бывший нардеп добавил, что если Европа перестанет финансировать Киев, то ее лидерам самим придется отвечать на неудобные вопросы — и противникам, и своим гражданам.