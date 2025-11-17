Мечтал стать моряком, боролся с критикой и отказывался от «Карнавальной ночи»: как жил Эльдар Рязанов

Эльдару Рязанову могло исполниться 98 лет Фото: Viktor Chernov / Russian Look / Global Look Press

Эльдар Рязанов — великий советский и российский режиссер. Он подарил миру такие киношедевры, как «Ирония судьбы, или С легким паром», «Служебный роман», «Вокзал для двоих». Эти и другие его фильмы зрители пересматривают до сих пор. Он снимал истории обычных людей, каждая из которых была наполнена теплом, душевностью и юмором. 18 ноября Эльдару Рязанову могло исполниться 98 лет. О его личной жизни и карьере — в материале URA.RU.

Детство и юность Эльдара Рязанова

Эльдар Рязанов родился 18 ноября 1927 года в Самаре, в семье работников советского торгового представительства в Тегеране. Затем они переехали в Москву. Родители развелись, когда Рязанову было три года. Отца ему заменил отчим.

«Меня с семилетнего возраста воспитывал отчим. Это был совершенно потрясающий человек. У меня есть сводный брат, и никогда в жизни я не чувствовал разницы отношений отчима к родному сыну и ко мне», — рассказывал Рязанов.

Во время войны семья находилась в эвакуации под Нижним Тагилом, и именно тогда Эльдар Рязанов решил стать писателем. По возвращении в столицу Эльдар окончил школу.

Изначально он задумывал стать моряком, полагая, что такой опыт обогатит его и поможет в писательской деятельности. Рязанов направил документы в мореходное училище, однако учебное заведение находилось в эвакуации, и ответа он не получил. Тогда Рязанов за компанию с другом подал документы во ВГИК на режиссерский факультет и его приняли.

Карьера Эльдара Рязанова

Отказывался снимать «Карнавальную ночь»

Эльдар Рязанов снял 64 фильма Фото: Астапкович Владимир

В качестве дипломной работы он представил документальный фильм «Они учатся в Москве», который создал в соавторстве с Зоей Фоминой. Позже она стала его женой.

По окончании учебного заведения Эльдар Александрович в течение пяти лет работал на Центральной студии документальных фильмов. В 1955 году он начал сотрудничать с «Мосфильмом». Стоит отметить, что тогда режиссер не желал работать в жанре комедии, заявляя, что будет снимать только серьезное кино. Однако директор «Мосфильма» смог его переубедить и буквально заставить снять фильм «Карнавальная ночь».

Работу над этим фильмом Рязанов потом назвал кошмаром. На момент съемок не были прописаны характеры героев, исполнительница главной роли Людмила Гурченко ему не нравилась.

«Единственное спасение этой картины — в лихорадочном ритме: чтобы шел обвал новых впечатлений, чтобы у зрителя не было возможности опомниться. Надо было сжать все в кулак, чтобы все было как натянутая струна", — рассказывал Рязанов.

Будучи неопытным режиссером, он снимал много дублей. Его даже хотели уволить с картины. Однако в итоге «Карнавальная ночь» стала суперхитом проката, и к молодому Рязанову стали относиться иначе.

Критика и цензура

Всего Эльдар Рязанов снял 64 фильма, к большинству из них он сам писал сценарии. Однако работа над многими из них все же усложнялась критикой и цензурой.

Фильм «Человек ниоткуда» вышел в 1961 году, но его сняли с экранов, так как посчитали провокационным. После выхода картины «Жестокий романс» Рязанова обвиняли в отступлении от «норм» оригинала и искажении классического литературного произведения. Некоторые критики считали, что фильм скучный и муторный, без атмосферы.

Во время подготовки съемок фильма «О бедном гусаре замолвите слово» Комитет по кинематографии СССР отказался принять сценарий, написанный Рязановым в соавторстве с Григорием Гориным. Причиной стало большое количество картин, снятых в то время на историческом материале. Картина «Зигзаг удачи» вызвала недовольство советских профсоюзов, из-за чего ее выпустили в прокат тихо, без рекламы. Несмотря на сложности, Рязанов продолжал снимать фильмы, каждый из которых становился популярным.

«Ирония судьбы, или С легким паром!»

Поистине народным стал двухсерийный фильм «Ирония судьбы, или С легким паром». Впервые его показали 1 января 1976 года на «Первой программе ЦТ».

Первоначально автор планировал создать пьесу, в которой было бы задействовано небольшое число актеров и минимум декораций. Происхождение сюжетной линии точно неизвестно, так как со временем история возникновения картины обросла слухами.

Сам Рязанов в одном из интервью рассказывал, что однажды услышал историю о розыгрыше: «Один человек 31 декабря пошел в баню, там выпил, потом зашел к друзьям, которые отмечали годовщину свадьбы. Пьяный шутник, один из гостей, отвез его на Киевский вокзал». По другой версии, идею сценария ему подсказали друзья. Они рассказали историю о шахматисте, который летел на соревнования в Омск, но неожиданно оказался в Новосибирске.

Первый показ фильма посмотрели 100 млн зрителей. Картина имела такой успех, что 7 февраля, по просьбам телезрителей, ее снова крутили на Центральном телевидении. Этот фильм любим и сегодня: показ картины 31 декабря стал традицией, растянувшейся более чем на полвека.

Появлялся в эпизодах своих фильмов

Рязанов снимался только в своих фильмах Фото: Anton Kavashkin / Russian Look / Global Look Press

В своих фильмах Эльдар Рязанов снимал таких известных актеров, как Андрей Мягков, Олег Басилашвили, Людмила Гурченко, Светлана Немоляева и других. Кроме того, Рязанов часто и сам появлялся в своих фильмах в эпизодических ролях. По словам самого режиссера, его просто не приглашали сниматься в других фильмах.

"Мне актером быть не хотелось, но мне хотелось бы, чтоб меня приглашали играть. Но меня не приглашали никуда, даже мои друзья, ни сверстники, ни старшие, ни младшие. Что-то такое было пару раз, но не получалось. Поэтому я решил, что надо пользоваться служебным положением. Я стал играть у себя в эпизодах, такие малюсенькие рольки», — рассказывал он.

Личная жизнь Эльдара Рязанова

Эмма Абайдуллина стала третьей женой режиссера Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Эльдар Рязанов был женат трижды. Его первой супругой стала Зоя Фомина. Она тоже училась во ВГИКе и работала режиссером. Они поженились в 1950 году. В этом браке родилась единственная дочь Рязанова — Ольга. Она стала филологом и киноведом, родила сына Дмитрия.

Эльдар и Зоя прожили вместе 30 лет, но расстались. Позже их дочь рассказывала, что отец тяжело переживал развод.

"Папа очень болезненно переживал расставание и развод с моей мамой. В последнем письме, которое он написал ей, была фраза: "Расстаться с тобой — все равно что содрать с себя кожу". Они были очень близкими людьми, друзьями, единомышленниками. Но так получилось, что жизнь родителей оказалась длиннее, чем одна любовь", — говорила Ольга.

Продолжение после рекламы

Второй раз Рязанов женился на редакторе «Мосфильма» Нине Скуйбиной. Они были знакомы давно, но романтические отношения завязались уже в зрелом возрасте. Они поженились в 1970 году, а в 1994 году Нина умерла от рака. Режиссер установил на ее могиле памятник в виде разбитого сердца, а ее фото висело в его кабинете до последних дней его жизни.

Дочь Ольга родилась в первом браке Рязанова Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Последней женой режиссера стала киноредактор Эмма Абайдуллина. Они поженились в 1995 году. Сам Эльдар Рязанов рассказывал, что супруга всегда и во всем его поддерживала.

«Можно сказать, что я живу только благодаря Эмме. Всегда в жизни нужно находить хотя бы какой-то смысл. И я такой человек — могу долго хандрить. Она мне часто говорит: „Ты, главное, за меня держись“. Вот я и держусь...» — говорил режиссер. С Эммой Эльдар Александрович прожил до смерти.

Причина смерти Эльдара Рязанова

21 ноября 2015 года Эльдара Рязанова экстренно доставили в одну из московских больниц. Из-за серьезных проблем с дыханием его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но, к сожалению, спасти его не удалось. Режиссер умер от сердечной недостаточности 30 ноября.

Фильмы Эльдара Рязанова