В ХМАО стали добывать меньше нефти и газа

В ХМАО продолжает падать добыча нефти и газа
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
В Ханты-Мансийском автономном округе компании стали добывать меньше нефти и газа. Общий объем добычи полезных ископаемых снизился почти на 3% по сравнению с прошлогодним уровнем, сообщил URA.RU Тюменьстат.
«Добыча полезных ископаемых по итогам девяти месяцев составила 96,7% к аналогичному периоду прошлого года. Производство попутного нефтяного газа сократилось до 96,4%», — говорится в отчете ведомства, с которым ознакомилось URA.RU.
Компании отгрузили нефть и газ на 5,2 трлн рублей. При этом переработка нефти практически не изменилась: производство нефтепродуктов держится на уровне 99,1% к прошлому году.
Ранее URA.RU писало, что в Югре зафиксировали падение объемов добычи полезных ископаемых, включая нефть и газ. Индекс промышленного производства (мера роста или падения объемов выпуска продукции) в отрасли снизился на 7%.
