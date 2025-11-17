В ХМАО стали добывать меньше нефти и газа

В ХМАО продолжает падать добыча нефти и газа Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Ханты-Мансийском автономном округе компании стали добывать меньше нефти и газа. Общий объем добычи полезных ископаемых снизился почти на 3% по сравнению с прошлогодним уровнем, сообщил URA.RU Тюменьстат.

«Добыча полезных ископаемых по итогам девяти месяцев составила 96,7% к аналогичному периоду прошлого года. Производство попутного нефтяного газа сократилось до 96,4%», — говорится в отчете ведомства, с которым ознакомилось URA.RU.

Компании отгрузили нефть и газ на 5,2 трлн рублей. При этом переработка нефти практически не изменилась: производство нефтепродуктов держится на уровне 99,1% к прошлому году.

